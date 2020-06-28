Dereye devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Dereye devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde dereye devrilen' traktörün sürücüsü yaralandı.

Dereye devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
28.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:48

Manisa'nın Kula ilçesinde dereye devrilen' traktörün sürücüsü yaralandı.

Gökçeören Mahallesi'nde tarlasına çalışmak için giden Kadir Akbulut'un (84) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devdildi.

Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

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