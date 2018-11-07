Deren Talu, Süper Minisiyle Takipçilerini Kendine Hayran Bıraktı
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, paylaşımıyla takipçileri tarafından çok konuşuldu. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Güzellik konusunda annenizle yarışıyorsunuz." yorumunu yaptı.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaşımıyla takipçileri tarafından çok konuşuldu. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Güzellik konusunda annenizle yarışıyorsunuz." yorumunu yaptı.
"ANNENİZLE YARIŞIYORSUNUZ"
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini kendine hayran bıraktı. Instagram hesabından süper minili elbisesiyle takipçilerini mest eden Talu, paylaşımıyla kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Güzellik konusunda annenizle yarışıyorsunuz." yorumunu yaptı.
"ANNEM BENİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI" DEMİŞTİ
Talu daha önce annesiyle ilişkisini de şu sözlerle anlatmıştı: "Diğer kız çocuklarını bilemem ama, bizim annemizle aramızda gerginlik hiç olmaz. Bizim ilişkimiz birbirini kayıtsız şartsız desteklemek üzerine. Genç yaşta çalışma hayatına atılmış ve yaptığı her işle Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri olması, benim içine doğduğum bir realite. Bu ve annemin her işi çok ciddiye alarak kişisel başarı çıtasını hep yukarı taşıması benim için sonsuz bir ilham ve motivasyon kaynağı. Ayrıca, bir kadın olarak hayal ettiklerini ve kendini gerçekleştirme yolculuğu, çok saygı duyduğum ve kendim için de seçtiğim bir yol."
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Ben ana-kizin teshircilik de yaristiklarini dusunuyorum, sizi bilemem.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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işte habercilik ve cehaleti bu,dünyada hiçbir ülkede hiçbir refah seviyesinde bu yaşında çocuklar şarap içmiyor =) asıl haber orada kopmalıCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Analı kızlı zengin avcıları iş yok güç yokCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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LOKUUUUUMCevap Yaz 4 12 Yayından Kaldır
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Evet annesi ile yarışıyor güzellikte bi odun o atıyor bi odun bu bakalım hangi ateş daha çok yakacak finali göremeyeceğimiz için hadi bakalım ateşiniz bol olsun yarışın yarışın afferin..Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır