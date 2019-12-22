Derbi maçtan notlar

22.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:30

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre derbi mücadelesinde tek değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, bu sezonun eleştirilen ismi Adem Ljajic'i yedek soyundurdu. Avcı, bu oyuncunun yerine Jeremain Lens'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekipte kaleyi Loris Karius korurken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco ve Pedro Rebocho'dan oluştu.

Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ve Muhammet Elneny görev aldı. Lens orta sahanın sağında, Caner Erkin ise solunda oynadı. Abdoulay Diaby, hücuma dönük orta saha görevi yaparken, Burak Yılmaz derbi maçta gol aradı.

Lens, 5 maç sonra ilk 11'de

Ljajic'in yerine ilk 11'de görev alan Lens, 5 maç sonra bu şansı yakaladı.

Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Lens, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.

Lens, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Avcı'nın ilk heyecanı

Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Kadıköy'de ilk kez saha kenarında yer aldı.

Medipol Başakşehir'in başında yıllarca Ülker Stadı'nda takımını yöneten Avcı, Beşiktaş'ın başında bunu ilk kez yaşadı.

Roco, Elneny, Rebocho ve Diaby de ilk kez

Derbi maçta ilk 11'de görev alan Roco, Elneny, Rebocho ve Diaby, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe karşısında oynadı.

Elneny, Rebocho ve Diaby, sezon başında Beşiktaş'a transfer oldu. Geçen sezonun başında kadroya dahil edilen Roco ise söz konusu dönemdeki Fenerbahçe maçlarında yedek kalmıştı.

N'Koudou ve Ruiz yedekler arasında

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Georges-Kevin N'Koudou ile Victor Ruiz, yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Necip Uysal yedek soyundu.

Ahmet Nur Çebi, takımı yine yalnız bırakmadı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, son maçlarda olduğu gibi derbi mücadelesi öncesi de teknik heyet ve oyuncularla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

Oyunculara moral veren Çebi, kafileyi Ülker Stadı'na uğurladı.

Siyah-beyazlı bazı taraftarlar da tesislere giderek zorlu maç öncesi oyunculara destek verdi.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Taraftarlar, Ülker Stadı'na toplu halde getirildi. Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüslerden birinin camlarının kırıldığı görüldü. Emniyet güçleri, 4 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Caner Erkin'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Caner Erkin aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Caner'e yönelik toplu halde küfürlü tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaşlı taraftarlar ise oyuncularına destek verdi.

İki takım oyuncuları, seremoniye "Uyuma-Uyuşturucu ile mücadele uygulaması" yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA