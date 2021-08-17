Depremden geriye o gece çekilen acı dolu görüntüler kaldı
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Depremden geriye o gece çekilen acı dolu görüntüler kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Depremden geriye o gece çekilen acı dolu görüntüler kaldı 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin üzerinden 22 yıl geçti.

Depremden geriye o gece çekilen acı dolu görüntüler kaldı

KOCAELİ - 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin üzerinden 22 yıl geçti. Acılar ilk günkü gibi taze kalırken, geriye ise o gece çekilmiş acı dolu görüntüler kaldı.

Türkiye'nin yaşadığını en büyük felaketlerden birisi olan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. 17 binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi ise hala bulunamadı. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen açılar ise dün gibi taze. Deprem gecesi İhlas Haber Ajansı ekipleri tarafından çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Acı dolu görüntülerde binlerce kişi yardım çığlıkları atıyor.

Depremin hemen ardından çekilen fotoğraflar ise görenleri duygulandırıyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Depremden geriye o gece çekilen acı dolu görüntüler kaldı
Depremden geriye o gece çekilen acı dolu görüntüler kaldı
Depremden geriye o gece çekilen acı dolu görüntüler kaldı
Depremden geriye o gece çekilen acı dolu görüntüler kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gönül Efe

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