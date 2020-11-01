Depremde bir can kaybı daha yaşandı (2)

ENKAZ ALTINDAKİ BERİL BULUNDU, ANNESİ ARANIYORİzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde hissedildi.

ENKAZ ALTINDAKİ BERİL BULUNDU, ANNESİ ARANIYOR

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde hissedildi. Bayraklı ve Bornova ilçesinde yıkılan binalar, depremin yarattığı tahribatını gözler önüne serdi. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının 24'üncü saatinde 27 yaşındaki Beril Gidiş'in 'Ponpon' isimli tavşanı canlı olarak bulunmuş, yengesi Demet Gidiş'e teslim edilmişti. Tavşanın bulunmasından 11 saat sonra aslen Manisa Kulalı olan Beril Gidiş'in enkaz altındaki cansız bedenine ulaşılmıştı. Aynı enkaz altındaki annesi 58 yaşındaki anne Aynur Gidiş'i arama-kurtarma çalışmaları ise halen sürüyor.

İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı