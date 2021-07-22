Deplasman golü kuralının kalktığı Şampiyonlar Ligi'nde Aslan nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçı öncesi 5-1 kaybedip işini mucizelere bırakan Sarı-Kırmızılı ekibin nasıl tur atlayacağı ve gruplara nasıl kalacağı merak ediliyor. Deplasman golü kuralının kaldırılmasıyla 5-1'deki tek sayının bir faydası kalmadı artık. Aslan, 4 farklı kazanırsa maç uzuyor. 5 farklı galibiyette tur geliyor. Cim-Bom'un gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra Play Off turunu da geçmesi gerekecek.