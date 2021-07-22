Deplasman golü kuralının kalktığı Şampiyonlar Ligi'nde Aslan nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
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Deplasman golü kuralının kalktığı Şampiyonlar Ligi'nde Aslan nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçı öncesi 5-1 kaybedip işini mucizelere bırakan Sarı-Kırmızılı ekibin nasıl tur atlayacağı ve gruplara nasıl kalacağı merak ediliyor. Deplasman golü kuralının kaldırılmasıyla 5-1'deki tek sayının bir faydası kalmadı artık. Aslan, 4 farklı kazanırsa maç uzuyor. 5 farklı galibiyette tur geliyor. Cim-Bom'un gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra Play Off turunu da geçmesi gerekecek.

Temsilcimiz ile PSV arasındaki rövanş maçı 28 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21:00'de oynanacak.

Deplasman golü kuralının kaldırıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Aslan nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Türk Telekom Stadı'nda zeminin yenilenmesi nedeniyle bu karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gerçekleşecek.

ELENİRSE AVRUPA LİGİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra Play Off turunu geçmesi gerekecek.

Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Deplasman golü kuralının kaldırıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Aslan nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

DEPASMAN GOLÜ KURALI GEÇERLİ DEĞİL

Yapılan düzenlemeye göre gelecek sezondan itibaren, UEFA bünyesindeki kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı geçerli olmayacak.

İki takımın iki ayakta aynı sayıda gol atması durumunda karşılaşmalar doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine, eşitliğin bozulmaması halinde penaltı vuruşlarına taşınacak.

Deplasman golü kuralının kalktığı Şampiyonlar Ligi'nde Aslan nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

BU SENE KALDIRILDI

Bu sene değişen kuralla birlikte deplasman golü avantajı kaldırıldı. Galatasaray, rövanşı 4 farklı kazanırsa maç uzayacak. Fatih Terim ve öğrencilerine tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyaç var.

Deplasman golü kuralının kalktığı Şampiyonlar Ligi'nde Aslan nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
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