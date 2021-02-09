Denver Nuggets - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Denver Nuggets - Milwaukee Bucks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Denver Nuggets - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Denver Nuggets - Milwaukee Bucks maçı gerçekleşecek. Peki, Denver Nuggets - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DENVER NUGGETS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Denver Nuggets - Milwaukee Bucks maçı, Denver'da Pepsi Center'da oynanacak. Denver Nuggets - Milwaukee Bucks maçı, Bilyoner TV, S Sport , S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, D-Smart 78, S Sport, Tivibu 73,Turkcell TV+ 77, Kablo TV 240, Vodafone TV 11 ve web üzerinden izlenebilecek.

DENVER NUGGETS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 9 Şubat Salı günü oynanacak Denver Nuggets - Milwaukee Bucks maçı, Türkiye saatiyle 05.30'da başlayacak.