Denizlisporlu Recep Niyaz: Ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz

"İkinci yarıya zor bir fikstür ile başlayacağız"

"İlk dört haftadan sonra neden yedek kaldığımı ben de bilmiyorum"

"Hedefim bir tık daha yukarı çıkarak daha iyi yerlerde top oynamak""Avrupa'ya gitmediğim için pişmanım""Avrupa'da oynayan milli futbolcularımızı gördükçe mutlu oluyorum""Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olacağımıza inanıyorum"Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, -Yukatel Denizlispor'un genç oyuncusu Recep Niyaz , "Aramızdan ayrılanlar oldu, aramıza yeni katılacak arkadaşlar da olacak. Bu uyum sürecini çok daha kısa sürede atlatmak istiyoruz çünkü ligin 2'nci yarısı oldukça zor olacak. Bu uyumu bir an önce atlatıp bir bütün halinde aile havasında ilerleyerek ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz" dedi.Ligin 2'nci yarısına Antalya'da yaptığı kamp ile devam eden Yukatel Denizlispor'da takımın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Niyaz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sezonun 2'nci yarısının ilk yarıdan daha zor geçeceğini belirten Niyaz, "Galatasaray galibiyeti ile beklenenin daha üstünde başladık ilk yarıya. Antalyaspor galibiyeti, Göztepe beraberliği sonrasında Konyaspor mağlubiyeti ile birlikte bir düşüşe girdik. Son haftalarda yakaladığımız çıkışla birlikte ilk haftalardaki kötü gidişi unutturduk. İyi ve karakterli bir ekibe sahibiz. Ligin sonlarına doğru toplanan bir takım olduğumuz, birazcık takım olma havasını yeni yeni yakaladığımız için son haftalar bizim için biraz iyiye yansıdı. Çıkışa da geçtik, ilk yarıyı iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Ligin 2'nci yarısı uzun bir maraton. Bu eksiklikleri hem burada, hem gelecek takviyelerle, antrenmanlarda yapacağımız çalışmalarla giderip beraber ligin 2'nci yarısında da iyi bir çıkış yakalamamız gerekiyor ki biraz daha yukarılara tutunarak devam edelim çünkü ligin 2'nci yarısı ilk yarısından çok daha zor geçecek. Herkes de bunun bilincinde" ifadelerini kullandı."LİGİ UMDUĞUMUZ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"Ligin 2'nci yarısının daha zor geçeceğini ifade eden Recep Niyaz, "Ligin ilk yarısında ilk başlarda biraz sıkıntı yaşadık. Bunun sebebi geçen seneden buraya takım yüzde 60 değişti. Gelenlerle beraber iyi bir kaynaşma oldu. Ligin sonuna doğru bu kaynaşmanın meyvelerini fazlasıyla aldık. Aramızdan ayrılanlar oldu, aramıza yeni katılacak arkadaşlar da olacak. Bu uyum sürecini çok daha kısa sürede atlatmak istiyoruz çünkü ligin ikinci yarısı oldukça zor olacak. Bu uyumu bir an önce atlatıp bir bütün halinde aile havasında ilerleyerek ligi umduğumuz yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu."İKİNCİ YARIYA ZOR BİR FİKSTÜR İLE BAŞLAYACAĞIZ"İkinci yarıya zor maçlar ile başlayacaklarını belirten Niyaz, "Lig önemli ama kupada buraya gelmişken boşlamak doğru olmaz. Takım olarak iki maçta bizim için çok önemli. Trabzonspor ve Galatasaray kağıt üstünde oldukça zor takımlar ancak bu maçların yanında düşme potasındaki bir Antalyaspor ve İlhan Palut ile çıkışta olan bir Göztepe ile sahamızda oynayacağız. 2'nci yarıya zor başlayacağız. Oldukça da zorlu geçecek 2'nci yarı, kimisi şampiyon olabilmek için puan kaybetmek istemeyecek, kimisi kümede kalmak için. Zor maçlarla başlayacağız, ilk yarıda da zor maçlarla başlamıştık ama alnımızın akıyla çıkmıştık. 2'nci yarıda da iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu."İLK DÖRT HAFTADAN SONRA NEDEN YEDEK KALDIĞIMI BEN DE BİLMİYORUM"Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı ile ligden alnının akıyla çıktığını söyleyen Recep Niyaz, "Ben o insanlardan çok daha istiyorum 34 haftanın 34'ünde de gol atmak ama şöyle bir gerçek var, ben geçen sene bu takımın as oyuncularındandım, ilk maçtan son maça kadar devamlı ilk 11 oynadım. Bana karşı bir sabır gösterildi ve bana karşı sabır gösterilmek zorundaydı. Şampiyon olduğumuz dönemde ben bu sabrın karşılığını fazlasıyla verdiğine inanıyorum. İnsanlar 1'inci Lig ile Süper Lig farklı diye konuşuyor, evet farklı ama kalite olarak biraz farklı. TFF 1'inci Lig, daha çok fiziğe dayalı bir lig ve ben geçen sene o ligden alnımın akıyla çıkmış bir oyuncuyum. Yıllardır o ligde oynadım ve başarılı da oldum. Bu sene de lige ilk başta iyi başladım, ilk 4 maçta. İnsanlar 'Neden 4 maç sonra yedek kalmaya başladın ve inişli-çıkışlı bir performans sergiledin?' diye soruyorlar. İnanın bunu bende bilmiyorum çünkü oynadım ve fiziki anlamda da bir sıkıntı yaşamadım. Takıma da fazlasıyla faydalı olduğumu da inanıyorum. İlk dört maçta hem gol hem de asist yaptım. 4'üncü maçımızda Konya'ya karşı ilk mağlubiyetimizi aldık ve o maçtan sonra hiçbir açıklama yapılmadan ve gerekçe gösterilmeden bir anda ben yedek kalmaya başladım. Ligin sonuna kadar da bu böyle devam etti. Çalışıyorum, bu konuda alnım ak ve başım dik. Ben 'yönetim, hoca oynatmıyor' demiyorum ama suçun tamamıyla benim ve benim gibi genç oyuncuların üzerine yıkılmasını da doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. "HEDEFİM BİR TIK DAHA YUKARI ÇIKARAK DAHA İYİ YERLERDE TOP OYNAMAK"Hazırlık sürecini iyi geçirerek, takımına katkı sağlamak istediğini vurgulayan Niyaz, "Şu süreçte çok takımla ismim anıldı. Geçen senenin meyvelerini alıyorum. En azından 1'inci Lig ve Süper Lig'de aranan isim olmaya başladım. Benim hedefim herkesin olduğu gibi oynadığı ülkenin en iyi liginde oynamaktı. Şu anda da buranın en iyi ligindeyim. Kendi memleketim dediğim takımdayım. Buradan sonra seviyeyi bir tık yukarı çıkarmak istiyorum. Ligin ilk yarısı inişli-çıkışlı oldu ama şu an bir hazırlık dönemindeyiz. Bu hazırlık dönemi benim için önemli. Bu hazırlık döneminde iyi bir çıkış gösterip, ligin 2'nci yarısında daha fazla forma şansı bulup takımımız yukarılara tırmanırken o süreçte takımıma katkı sağlamak ve bir tık yukarı atlayarak daha iyi yerlerde top oynamak istiyorum" dedi."AVRUPA'YA GİTMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"Avrupa'dan birkaç teklif aldığını ancak cesaret edemediğini söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Bir iki kere bununla ilgili teklif geldi. Cesaret konusunda sıkıntı yaşadım. Keşke gitseydim, kesinlikle pişmanım. En azından o bir seneyi ama iyi ama kötü yaşardım ve geri dönerdim. Şu dönemde pişmanım ama kesinlikle vazgeçmiş değilim. Benim yaşım 24, belki benim yaşımdakiler Dünya Kupaları ve Şampiyonlar Ligi kupaları kaldırıyor ama ülkemizdeki futbola baktığımız zaman bu yaş çok da ileri bir yaş değil. Ben o şansın bir daha geleceğine inanıyorum. Sadece emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum. Bundan sonrası nasip işi. Ben elimden geleni kadar çalışmamı sürdüreceğim" açıklamalarında bulundu. "AVRUPA'DA OYNAYAN MİLLİ FUTBOLCULARIMIZI GÖRDÜKÇE MUTLU OLUYORUM"Yurt dışında oynayan milli futbolcuları gördükçe pişmanlığının daha da arttığını kaydeden Niyaz, "Çoğu benim milli takımda oynadığım arkadaşlarım. Gördüğüm ve izlediğim zaman ciddi anlamda mutlu oluyorum. Ben hep şuna inanıyorum; bizim Türkiye'de gençlerimiz oldukça kaliteli. Altyapıda eğitimini alan, doğru kişilerle çalışan ve doğru takımda olan kişiler bunun meyvesini alarak yurt dışında da fark gösteriyorlar. Yurt dışında aynı seviyedeki ortamlarda bizim oyuncularımızın kalitesi fazlasıyla ortaya çıkıyor. Gördükçe mutlu oluyorum ve pişmanlığım daha da fazla artıyor. Keşke bende zamanında o cesareti gösterebilseydim. İnşallah bende kardeşlerim, arkadaşlarım gibi nasip olur da oralarda oynar, ülkemizi layıkıyla temsil ederim" diye konuştu."AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"Genç jenerasyonun milli takıma uzun yıllar hizmet edeceğini belirten Recep Niyaz, "Ben genç jenerasyonun bu milli takımı bu noktaya getirdiği için daha da ayrı mutlu ve gururluyum. Genç oyuncularla beraber milli takımımız çok önemli bir sürece girdi. Bunun ilk meyvesini ilk elemelerde de aldık. Bu da gösteriyor ki uzun yıllar gözümüzün arkada kalmayacağı bir jenerasyon var. Bu takımda şans bulabileceksek terimizin, kanımızın son damlasına kadar mücadele etmek, takımda şans bulamazsak da tribünde, televizyon başında, statta takımımızı sonuna kadar destelemek durumundayız. Ben EURO 2020'de de başarılı olacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

