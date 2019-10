Denizlisporlu futbolcu Oğuz Yılmaz: "Bizi kolay yenemeyeceklerini düşünüyorum"

03.10.2019 12:07

Yukatel Denizlispor'un başarılı savunma oyuncularından Oğuz Yılmaz, yarın oynayacakları BTC Turk Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili olarak, "Malatya'nın baskılı oynadığını biliyoruz. Kontra ataktan gol bulabiliriz. Bizi kolay yenemeyeceklerini düşünüyorum. Biz de iddialıyız" dedi.



Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'in 7. haftasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan ve özellikle gol yollarında yaşanan sıkıntılar konusunda yapılan eleştirilere değinen başarılı santrfor Oscar Estupinan, takım olarak çıktıkları her maçta eksiklikleri gördüklerini ve buna göre çalıştıklarını ifade etti. Oscar Estupinan, "Ben sadece şunu düşünüyorum; bu tür sorunlar olarak gördüğümüz şeyler aslında çözülebilecek şeyler. Atamadığımız için bunu konuşuyoruz şu anda ama futbol böyledir, hata yaptığınızda hataları konuşuyorlar. Biz bu hataları bildiğimiz için her maç hataları nasıl telafi ederiz, nasıl düzeltiriz diye çalışıyoruz. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Hangi bölgede eksiğimiz varsa onu tamamlamak için daha çok çalışıyoruz. Bu şekilde çalıştığımız için de her hafta daha iyi olacak. Buna inanıyorum" dedi.



Oğuz: "Kontra ataktan gol bulabiliriz"



Takımın bir başka başarılı oyuncusu Oğuz Yılmaz ise Malatyaspor maçından puan ya da puanlar ile dönmek istediğini kaydetti. Gol atma konusunda birkaç haftadır şanssızlık yaşadıklarını dile getiren Oğuz Yılmaz, şunları söyledi:



"Bundan sonraki maçlarda gol yollarında da etkili olup daha fazla puanlar almak istiyoruz. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz bir kere kişilere bağlı değil de, takım olarak hücum yapıyoruz. Hücumda çok kaliteli ayaklarımız var ama galiba bir şanssızlık oldu. Forvetlerde, hücum oyuncularında oluyor bu ama bir açıldıkları zaman da her maç atıyorlar. Bunu yaşıyoruz şu anda ama dediğim gibi ilerleyen haftalarda onlar da yüzümüzü güldürecektir diye düşünüyorum. Geçen sene de bunu yaşıyorduk. Kendi evimizde puan kaybedip deplasmanda puan kazanıyorduk. Deplasmanda daha iyi oynayan bir takım gibi gözüküyoruz geçen seneye de bakarsak. Yine deplasman, yine baskılı bir ekibe gideceğiz. Malatya'nın baskılı oynadığını biliyoruz. Belki de bizim oyun sistemimize daha yatkın bu kontra ataktan gol bulabiliriz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. Bizi kolay yenemeyeceklerini düşünüyorum. Biz de iddialıyız bu konuda. İnşallah puan veya puanlarla döneriz." - DENİZLİ

