Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı
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Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

15.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:49

- Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı Yalçın Koşukavak: "Ege çocuğuyum ve buraları iyi bilirim" Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor son olarak TFF 1.

- Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Yalçın Koşukavak: "Ege çocuğuyum ve buraları iyi bilirim"

DENİZLİ - Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor son olarak TFF 1. Lig takımlarından Altay'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Prosinecki ile yolların ayrılmasından sonra yardımcı antrenör Kenan Atik ile yola devam eden yeşil-siyahlı ekip, 48 yaşındaki Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Genç ve dinamik bir hocayla çalışmak istediklerini söyleyen Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, "Yaklaşık 3 hafta önce Prosinecki ile yolları ayırdık. O dönemden beri hoca olarak Kenan Atik ile devam ettik. Büyük arayışlar içerisindeydik. Takımı daha ileriye taşıyacak, idealleri olan, hedefleri olan ve genç, dinamik bir hocayla çalışmak istiyorduk. Yönetim kurulu ve başkanı olarak Yalçın Koşukavak hocamız ile beraber karar kıldık" dedi.

Yaşçın Koşukavak: "Ben İzmirliyim, Ege çocuğuyum ve buraları iyi bilirim"

Sezon sonunda Denizlispor'u istedikleri yere getirmek için ve burada başarılı olmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Yalçın Koşukavak, "Bana Süper Lig'de çalışma fırsatı veren başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Mevcut durumu değerlendirmek gerekirse, kolay bir iş yok ama hiçbir şekilde zor olmadan kolay olmuyor. Ben alt liglerde buraya bir şeyler başararak geldim. İnşallah beni bu göreve layık görenleri mahcup etmem. Denizlispor'u bu seneki hedeflediği noktada Mayıs ayını gördürmeyi Allah hepimize nasip etsin. Herkese ihtiyacımız olduğunun altını çizeyim. Ben İzmirliyim, Ege çocuğuyum ve buraları iyi bilirim" diye konuştu.

"Mevcut kadroyla çok acil bir şekilde takıma kaybetmeme ve kazanma duygusu aşılayacağız"

Denizlispor'la ilerleyen dönemlerde daha iyi yerlere gelmek istediğini söyleyen Koşukavak, "Bazı kulüplerde evrim bazılarında devrim yapmak gerekiyor diye olan sözde bu iki altı çizilecek noktayı bugün itibariyle uzağız. 4 takımın ligde düştüğü 21 takımlı bir sezon oynanıyor. Çok hızlı bir şekilde maç kazanmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Sezon sonu itibariyle Denizlispor'u bu ligde tutmamız gerekiyor. Benden bekleneni ben Denizlispor'a verebilirsem inşallah böyle sonlanır. Denizlispor benimle daha uzun yıllar çalışmak istiyorsa o zaman devrim mi? evrim mi? yapacağımıza o zaman karar verelim. Şuan aciliyetle başka şeyler yapmamız gerekiyor. Mevcut kadroyla çok acil bir şekilde takıma kaybetmeme ve kazanma duygusu aşılamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ben en azından aşağıdan geldim ve direk Süper Lig'de başlamadım"

Hiçbir insanın lige göre değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Koşukavak, "Teknik direktörlük merceği şikayet yeri değil maharet üretme yeri.. Öğrenilmiş bir klişe var onlardan uzaklaşamıyoruz. Bu ligin futbolcusu bu ligin teknik direktörü diyoruz ve o zaman mevcut Süper Lig'de ki oyuncular uzaydan mı geldi? Ben en azından aşağıdan geldim ve direk Süper Lig'de başlamadım" dedi.

Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı
Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı
Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı
Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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