Denizlispor'un inancı tam

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattında kalan Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz ve hafta içinde Fatih Tekke'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Bakkal, basın toplantısı düzenledi. Kulübün mevcut durumuyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Mehmet Uz, yeni dönemde başarılı olacaklarına inandığını belirtirken, Mesut Bakkal da çıkışa geçeceklerini belirtti.

"Göreve geldiğimiz günlerde, şeffaf bir yönetim sergileyeceğimizi, çalışmalarımızı sık sık kamuoyu ile paylaşacağımızı ifade etmiştim" diyen Mehmet Uz, "Bugüne kadar düzenlediğimiz basın toplantıları ile bunu yapmaya çalıştık. Ankaragücü maçı sonrasında teknik heyet değişikliğine giderek teknik direktör Fatih Tekke ve ekibiyle yolumuzu ayırdık. Bu kararı aldıktan sonra zaman kaybetmeden yeni teknik direktörümüzle anlaşmak için harekete geçtik" dedi.

"Herkes açısından, kariyer açısından risk olarak düşünülse de, şu an bunları değil, Denizli kentini düşünme zamanıydı. Ben üstüme düşeni yaptım, yapmaya devam edeceğim" diyen Bakkal, "Taraftarlarımızdan aynı şeyi bekliyorum. Futbolcularımıza her maçın son dakikasına kadar destek olmalarını rica ediyorum. Sadece sonuçlara değil, 90 dakika boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp çalışmadığına bakmasını rica ediyorum. Uyanık olduğumuz her dakikayı, enerjimizi, bilgimizi, Denizlispor'umuzu ligde tutmak için harcayacağız. Kadromuz bu ve transfer yapma şansımız yok. Taraftarımız yanımızda olmazsa başarılı olma şansımız çok ama çok azalır. Desteğe, sahip çıkılmaya ihtiyacımız var. Fikstür zor. Rakiplerimize gidiyoruz, puanımız belli. Ama üst üste 2-3 galibiyet bizi farklı yerlere taşıyacaktır. Harika bir söz vardır, 'Yenildiğinde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin' diye. Yenilebiliriz ama son maçın son dakikasına kadar vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.