Denizlispor evinde Gençlerbirliği ile oynayacak SÜPER Lig'de son iki haftada BTC Türk Yeni Malatyaspor'u yenip, deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalan Yukatel Denizlispor yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

SÜPER Lig'de son iki haftada BTC Türk Yeni Malatyaspor'u yenip, deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalan Yukatel Denizlispor yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Çakır'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynanacak. Ev sahibi Denizlispor'da kart cezalısı Murawski'nin yanı sıra sakatlıkları süren Mbamba, Sackey, Sacko, Ben Youssef, Bergdich ve Lopes mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör Bülent Uygun, son maçlarda iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, Gençlerbirliği'ni de yeneceklerini iddia ederek, "Önemli eksiklerimiz bulunuyor. Formayı vereceğimiz futbolcularımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğini alamayacağız ama 3 puan için en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız. Denizlispor takımı hak ettiği yerlere gelecektir" yorumunu yaptı.

Yukatel Denizlispor sezonun ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 yenmişti. Denizlispor'un muhtemel on biri ise şöyle;

Stackhowiak - Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Estupinan, Rodallega

Kaynak: DHA