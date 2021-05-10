Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve oğullarını darp görüntüleri ortaya çıktı

Yukatel Denizlispor'un Başkanı Ali Çetin ile iki oğlunun, 2019'da Fethiye'de bir restoranda yaşanan kavganın ardından götürüldükleri polis merkezinde darp görüntüleri dava dosyasına girdi.

Yukatel Denizlispor'un Başkanı Ali Çetin ile iki oğlunun, 2019'da Fethiye'de bir restoranda yaşanan kavganın ardından götürüldükleri polis merkezinde darp görüntüleri dava dosyasına girdi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu başlamadan kısa süre önce Kurban Bayramı tatili için Fethiye'ye gitti. Çetin, 14 Ağustos 2019'da saat 19.00 sıralarında ilçede bulunan bir balık restoranında akşam yemeği yemek istedi. İddiaya göre, burada Çetin ile restoran yöneticileri arasında masa rezervasyonu konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın karşılıklı küfürlerle büyümesi üzerine Çetin ve beraberindekiler restorandan ayrılırken, lokanta çıkışında caddede tartışma devam etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavganın büyümesi üzerine Çetin ve 2 oğlu gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Çetin ve oğulları daha sonra serbest bırakıldı. Çetin'in olayda görevli bir polis memurunun tabancasını belinden almaya çalıştığı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürüne hakaret ettiği de iddia edildi.

Olayın ardından Denizli'de özel bir hastanede tedavi gören Başkan Ali Çetin, olayla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Biz yemek için restorana gittik. Orada rezervasyonumuz olmasına rağmen, 'Yer yok' dediler. Yerimizi herhalde birisine vermişler. Orada küçük bir tartışma oldu. Duruma kızıp oradan çıktık. İki aile olarak 8 kişiydik. Arka taraftan ana caddeye çıktığımızda arkamızdan restoranda tartışma yaşadığımız 5-6 tane genç geldi. O sırada kaldırımda da 2 trafik polisi vardı. Arkamızdan gelen grup polislere bir şeyler söyledi. Bunun üzerine bir trafik polisi beni yere yatırmaya çalıştı. Bana müdahale eden polise, 'Ne var kardeşim, ne yapıyorsunuz siz?' dedim. Diğer polis gelip arkamdan biber gazı sıktı. Küçük oğlum yüzümü yıkamam için su getirdi. Büyük oğlum da duruma tepki gösterdi. Ona da biber gazı sıkıp yere yatırmışlar. Oğlum, 'Ben avukatım, bunu yapmaya hakkınız yok' diye bağırdı. Beni yere yatırıp ters kelepçe taktılar. 'Denizlispor Başkanıyım, yarından sonra maçımız var' dedim. Beni bir arabaya bindirdiler. Emniyete götürdüler. Oğlumun birini bir yere, diğerini bir yere yatırmışlar. Başlarında 2'şer polis vardı. Oğlumun birisinin burnu kırık. Benim kaburgamda kırık var. 'Onları bırakın, beni dövün' dedim. Sonra 2 polis daha geldi ve beni dövmeye başladılar. Ondan sonra kendimi bıraktım zaten. 'Oğlum savcıya bilgi verin, böyle yapamazsınız' dedi. Bize, 'Şerefsizler, buranın hakimi de savcısı da biziz, siz zaten hep böylesiniz' dediler. Ağza alınmayacak laflar ettiler. Bütün emniyet teşkilatına bunu mal etmemek lazım. Böyle çürük elmaların temizlenmesini herkes gibi biz de istiyoruz. Konuyla ilgili ifadelerimizi verdik. Hepsinden davacı olduk. Olayla ilgili kamera kayıtları da var. Bundan sonrasına adalet karar verecek. Oğullarınızın gözünüzün önünde yarım saat dayak yemesi ve hiçbir şey yapamamak çok zor. Allah büyüktür, böyle bir şey yaşadığımız için üzgünüz."Ali Çetin ile oğulları Nuri ve Evrim Çetin'in polis ekiplerince darp edildiklerini iddiasının ardından Fethiye 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Çetin'in, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından, olaya karışan ve açığa alınan polis memurları V.İ., K.T., M.K., S.Ç., Ö.Y. ve A.B.İ. ise, 'Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan cezalandırılması isteniyor. KAYITLARA GİRDİDava sürerken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Ali Çetin ve oğullarının polisler tarafından elleri arkadan kelepçeli şekilde darp edilme anlarının güvenlik kamera görüntüleri de dosyaya girdi. Emniyet Müdürlüğü'nün güvenlik kamera görüntülerine göre, gözaltına alındıktan sonra polis araçlarıyla Ali Çetin ve oğulları binaya getiriliyor. Araçtan çıkarken, elleri arkadan kelepçeli Evrim Çetin, bina girişinde direndiği gerekçesiyle sivil polis memuru tarafından darp ediliyor., Ardından ayağından çekilip yere düşünce başka polisler tarafında da yerde tekmeleniyor. Bu sırada arkasından ağabeyi Nuri Çetin de darp edilerek bina içine götürülüyor.

Oğlu Evrim Çetin'in darp edildiğini görünce direnen Çetin de polisler tarafından darp ediliyor. Polis merkezi içindeki koridorda bulunan bir güvenlik kamerası görüntülerinde ise Evrim Çetin'in oturduğu sırada darp edildiği görülüyor. Ali Çetin, yaptığı açıklamada, "Çocuklarım gözümün önünde dayak yerken hiçbir şey yapamamak acı bir şey. Ben başımı eğdikçe saçımdan tutup başımı kaldırarak 'Bak çocuklarına ne yapıyoruz', beni döverlerken de çocuklarımın başını kaldırıp, 'Bak babana ne yapıyoruz' dediler. Çocukları dövülürken bir babanın hiçbir şey yapamamasının çaresizliğini herkesin anlayacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN