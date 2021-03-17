Denizli ve Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli ve Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

17.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:08
Denizli ve Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Denizli ve Manisa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Denizli ve Manisa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Denizli kent merkezinde sabah sağanak etkili olurken, yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

Kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde kar nedeniyle ulaşım zaman zaman kontrollü sağlanıyor.

Trafik ekipleri, kara yolunda denetimlerini sürdürüyor.

Yoldaki bazı vatandaşlar ise martta yağan karın fotoğrafını çekti.

Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

Manisa'nın Demirci, Gördes, Şehzadeler ve Soma ilçelerinin yüksek kesimlerinde dünden bu yana kar etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunun Akçakertik ile Deveboynu mevkilerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Kar yağışıyla Spil Dağı Milli Parkı da beyaza büründü. Manisa ve İzmir arasında bulunan 1517 metre rakımlı milli parkta kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Bülent Uygun Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli ve Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:10:02. #1.16#
title