Denizli ve Denizli Ticaret Odası'na övgü dolu sözler

DENİZLİ (İHA) - Mesleğinin duayenlerinden Gazeteci Yazar Yavuz Donat, köşe yazısında Denizli'ye ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'a geniş yer verdi. Donat, geçen ayın ortasında Başkan Erdoğan ile görüştü. Yazar Donat, Denizli'de ki izlenimlerini kaleme aldığı yazısında, Denizli'den ve Denizli Ticaret Odası'ndan övgüyle söz etti.

Gazetecilik mesleğinin üstatlarından kabul edilen, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine ışık tutan anılarına yer verdiği Off The Record, Yavuz Donat'ın Vitrininden 1 Sandıktan İhtilale, 2 Buyruklu Demokrasi, 3 Özallı Yıllar, Demirel'in Yokluk Yılları, Öncesi ve Sonrasıyla 28 Şubat, Cumhuriyetin Kara Kutusu Süleyman Demirel Anlatıyor gibi çok sayıda kitabı bulunan ünlü Gazeteci Yazar Yavuz Donat, 16 Aralık 2021'de ziyaret ettiği Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ile Denizli'deki temaslarından elde ettiği izlenimlerini, Sabah Gazetesi'ndeki köşesine taşıdı. Donat, kaleme aldığı illerde yaşayanlar ve o şehrin hemşehrileri tarafından büyük bir merak ve ilgiyle okunan yazılarının sonuncusunda, Denizli'yi ve Denizli Ticaret Odası ile DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın faaliyetlerini Türkiye'ye örnek göstererek, Denizlililerin girişimci ruhundan övgüyle bahsetti. Köşe Yazarı Donat, Anadolu şehirlerindeki son durumu değerlendirdiği, ülkede önde gelen kentlerin ekonomik faaliyetlerine ve halkının görüşlerine yer verdiği dizi yazısının en yenisinde, Denizli'yi kendisiyle her zaman tatlı bir rekabet içinde olan komşusu Aydın ile de kıyasladı.

"Gazeteci Yazar Yavuz Donat'a, teşekkür ederim"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yazının yayınlanmasının ardından paylaştığı mesajında; "Fahri bir hemşehrimiz gibi bizim gözümüzden bakarak şehrimizin ve insanımızın girişimci ruhunu tarihe not düşen güzel yazısından dolayı, Denizli'mizi ve Denizli Ticaret Odamızda neler yaptığımızı kaleme alan mesleğinin üstatlarından Gazeteci Yazar Yavuz Donat'a, teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ