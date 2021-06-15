Denizli'de tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
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Denizli'de tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı

Denizli'de tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli'de tütün kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu 14 adrese operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramalarda, 406 bin 114 makaron, 40 bin 240 doldurulmuş makaron, 1335 sigara yapımında kullanılan malzeme, 127 kilogram kıyılmış tütün, 20 sigara sarma aleti ile gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 103 şişe içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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