Denizli'de Tırla Çarpışan Tankerdeki Patlama

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tırla çarpışan yakıt tankerinin patlaması sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki kız çocuk ile 4 yaşındaki erkek kardeşinin cenazeleri, memleketi Denizli'de toprağa verildi.



Sarayköy'deki orman yangınına müdahale için dozer taşıyan tırla çarpışan yakıt tankerinin patlaması sonucu alev alan cipte yaşamını yitiren Efe (4) ve ablası Zeynep Şama'nın (8), İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri amcaları Mesut ve yakınları tarafından teslim alındı.



Kardeşlerin cenazesi, önce Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi Şamlılar Sokak'taki evlerine getirilerek helallik alındı daha sonra Gülfen Hatun Çarşı Camisi'nin önüne getirildi.



Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin cenazesi, mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.



Çocukların annesi Gülser Şama'nın cenazeyi ambulansın içinden izlediği görüldü.



Olay



Denizli-Aydın karayolunda 4 Temmuz'da, Melih Diğrek idaresindeki 45 AY 241 plakalı LPG taşıyan tanker, Sarayköy'deki orman yangınına müdahale için dozer götüren Hüseyin Avcı'nın (41) kullandığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) ait 20 YS 346 plakalı tırla çarpışmış, kaza sonrası tankerde patlama meydana gelmişti.



Tanker ve tır şoförleri, kaza yerinde yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.



Kazanın ardından alev alan araçlardan yabancı plakalı cipte olan, Fransa'dan memleketleri Tavas ilçesine tatile geldikleri öğrenilen Şama ailesinin kayıp çocukları Efe ve Zeynep'e ait kemik parçaları arama sonucu bulunmuştu.