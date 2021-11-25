Denizli'de sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü görenleri kendine hayran bıraktı - Haberler
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Denizli'de sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü görenleri kendine hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Denizli'de sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü görenleri kendine hayran bıraktı Sonbaharın ormanlık alandaki izleri havadan görüntülendi Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ormanlık alanlar sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarının birleşmesiyle kendine hayran bıraktı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü görenleri kendine hayran bıraktı

Sonbaharın ormanlık alandaki izleri havadan görüntülendi

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ormanlık alanlar sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarının birleşmesiyle kendine hayran bıraktı.

Sonbaharın gelmesiyle oluşan güzelliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde ise 1100 rakımlı Süleymanlı Yayla Gölü'ne çıkan yolda bulunan ormanlık alanlarda renk cümbüşü yaşanıyor. Görüntüsüyle kendine hayran bırakan ormanlık alan yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının birleşmesiyle kendine hayran bıraktı.

Görkemli manzara eşliğinde yolculuk yapan vatandaşlar ise araçlarını yol kenarına çekerek, anı ölümsüzleştiriyor. Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Buldan'ın ormanlık alanlarının eşsiz güzelliği ise havadan drone ile görüntülendi.

Denizli'de sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü görenleri kendine hayran bıraktı

Denizli'de sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü görenleri kendine hayran bıraktı

Denizli'de sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü görenleri kendine hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri

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