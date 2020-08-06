Denizli'de "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" parolası ile korona virüs denetimi devam ediyor
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Denizli'de "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" parolası ile korona virüs denetimi devam ediyor

Denizli'de "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" parolası ile korona virüs denetimi devam ediyor Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Denizli Valisi'nden korona virüs denetimi Başkan Zolan vatandaşları korona virüs konusunda uyardı Başkan Zolan: "Bu işin ağır yükünü vatandaşımız çekti" "Her şey...

06.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:50

Denizli'de "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" parolası ile korona virüs denetimi devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Denizli Valisi'nden korona virüs denetimi

Başkan Zolan vatandaşları korona virüs konusunda uyardı

Başkan Zolan: "Bu işin ağır yükünü vatandaşımız çekti"

"Her şey bitmiş değil, ufak bir rehavet, daha kötü noktalara götürebilir"

DENİZLİ - İçişleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" parolası ile 81 ilde başlattığı korona virüs denetimi Denizli'de de yapılıyor. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın katıldığı denetimlerde Denizlililerin büyük bir çoğunlukla kurallara uyduğu görüldü. Vali Atik ve Başkan Zolan, vatandaşlara salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarını tekrar hatırlattı.

İçişleri Bakanlığının 81 ilde başlattığı "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" korona virüs denetimi sabahın erken saatlerinden itibaren Denizli'de de uygulanmaya başladı. Bayramyeri Meydanı'nda gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetimine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler katıldı. Denetimlerde vatandaşlara salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları hatırlatıldı. Maskeyi yanında taşıyan ya da kurallara uygun takmayan çok az sayıda vatandaşı uyaran Vali Atik ve Başkan Zolan, maskenin önemini hatırlatarak söz konusu kişilere maske hediye etti. Gıda ürünü satan işletmelere de özellikle dikkat eden Vali Atik ve Başkan Zolan, burada da maske ve eldivene önemle dikkat edilmesini istedi. Vali Atik gazetecilere yaptığı açıklamada Denizli'de tümüyle salgınla mücadele gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

"Birçok fedakarlıklarla salgının üstesinden gelmeye çalışıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek genel kuralları anımsattıklarına dikkat çekti. Başkan Zolan, "Bu işin ağır yükünü vatandaşımız çekti. Zaman zaman evde kaldı, işyerleri kapatılmak durumunda kaldı. Birçok fedakarlıklarla salgının üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu konuda dünya devletleri arasında aldığımız mesafeye göre çok iyi noktadayız. Bu başarıyı sürdürebilmeliyiz. Aynı hassasiyetle devam ettirmek gerekiyor. Her şey bitmiş değil. Ufak bir rehavet, başladığımız noktadan daha kötü noktalara götürebilir. Vatandaşlarımız aynı hassasiyet ve ciddiyetle tedbirlere devam ediyor. Bu fedakarlık sonucunda ülkemizin ve şehrimizin bu salgından en az şekilde etkilenerek çıkması gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. El birliğiyle mücadele eden herkese fedakarlıkları ve hassasiyetleri adına teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de şehrin dört bir tarafında denetim yapıyor. Vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyaran ekipler esnafa yönelik denetimler de gerçekleştiriyor.

Denizli'de 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' parolası ile korona virüs denetimi devam ediyor

Kaynak: İHA

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