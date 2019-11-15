Denizli'de işverenler ile iş arayanlar fuarda buluştu

15.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:39

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık, dünya genelinde ve Türkiye'de istihdam, işsizlik ve çalışma yaşamına ilişkin çok ciddi gelişmelerin yaşandığını kaydederek, "Türkiye İş Kurumu, yaşanan gelişmeler ışığında kendini yenileyerek, işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılmasında öncü bir rol üstlenmiştir" dedi.



Denizli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (DENİF) 8. kez kapılarını açtı. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen fuar açılışına Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Av. Avni Örki, Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Baltacı, Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık ve davetliler katıldı.



"Fuarımızda 50'ye yakın firmamız stant açtı"



Fuarın açılışında konuşan Işık, dünya genelinde ve Türkiye'de istihdam, işsizlik ve çalışma yaşamına ilişkin çok ciddi gelişmelerin yaşandığı kaydetti. Işık, "Ülkemizin kamu istihdam kuruluşu olan Türkiye İş Kurumu, yaşanan gelişmeler ışığında kendini yenileyerek, işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılmasında öncü bir rol üstlenmiştir. İstihdam sorunlarının çözümünde kuşkusuz, sadece iş imkanlarının oluşturulması yeterli olmamakla birlikte, iş arayan ve iş vereni buluşturmak, çağın tüm imkanlarını kullanarak, güçlendirilmiş bir mekanizma içinde aktif işgücü piyasasını politikalarını uygulamıştır. Bu kapsamda ilimizde 8.'sini düzenlediğimiz fuarımızda 50'ye yakın firmamız stant açmıştır" dedi.



"Esas olan iş arayan ile iş talep edeni uygun şekilde buluşturmak"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise istihdamın iş ve AŞ demek olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:



"İnsanların çalışabilme imkanını sunmak demek, çalıştığında işe yaraması demek. Bu noktada İŞKUR fazlaca aktif hale geldi. Esas olan iş arayan ile iş talep edeni uygun olacak şekilde buluşturmaktır. Böyle fuarların tertip edilmesi, hem çalışanın hem de çalıştıranın mutlu olduğu, verimliliğin üst seviyeye çıktığı noktaya ulaşmamız gerekiyor. Umut ediyorum ki bu fuarımız da bu temennimize vesile olacaktır."



"Fuardan 500'e yakın istihdam bekliyorum"



Vali Karahan ise istihdam kadar işsizlikle mücadelenin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Denizli'miz önemli bir sanayi şehri, tarım şehri. Dolayısıyla istihdamda burada diğer şehirlere göre avantajlı durumdayız. İlimize yatırım yapan işverenlerimizden, bugün de bu fuara özel beş yüz civarında istihdam bekliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Denizli protokolü fuarın açılış kurdelesini kesti ve fuarda stant açan firmaları ziyaret etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA