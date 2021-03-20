Denizli'de bir otelde kumar oynayan 23 kişiye para cezası verildi
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Denizli'de bir otelde kumar oynayan 23 kişiye para cezası verildi

20.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:38
Denizli'de bir otelde kumar oynayan 23 kişiye para cezası verildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir otelin restoran bölümünde kumar oynayan 23 kişiye para cezası kesildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir otelin restoran bölümünde kumar oynayan 23 kişiye para cezası kesildi.

İlçede Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerine devam eden polis ekipleri, bir otelde kumar oynandığını belirledi.

Salgın tedbirlerini ihlal ederek otelin restoran bölümünde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 23 kişiye 103 bin 500 lira para cezası kesildi.

Yapılan aramalarda, kumar masaları, çok sayıda iskambil kağıdı, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

Zabıta ekiplerince otel mühürlenirken, sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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