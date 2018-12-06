Denize Atlamak İsteyen Kadın Kendisine Yardım Etmek İsteyen Polise Zor Anlar Yaşattı

Denize atlamak isteyen kadın kendisine yardım etmek isteyen polise zor anlar yaşattı

SAMSUN - Samsun'da girdiği bunalım sonucu denize atlamak isteyen kadın, kendisini fark eden bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine gelen polislerden kaçan kadın, güçlüklü ikna edilerek polis aracına bindirildi ve ailesine teslim edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Doğupark Amfi Tiyatro karşısındaki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği ileri sürülen S.Ç.adlı kadın, kayalıklara çıkıp denize atlamak istedi. Bu sırada kendisini gören G.K.adlı bir vatandaş, kadının kolundan tutarak denize atlamasını engelledi.

Olay polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadını ağacın dibinde otururken gören Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ona yardım etmek istedi. Ancak polisin yardımını kabul etmeyen S.Ç., oturduğu yerden kalkıp hızla kaçmaya başladı. Polis peşine düştüğü ve kimliğini öğrenmeye çalıştığı kadın bir süre kaçmayı sürdürdü. Polis kendisine zarar verebileceğini düşündüğü ve giysileri denizde ıslanmış olan kadını güçlükle ikna edip polis aracına bindirerek polis merkezine götürdü ve daha sonra ailesine teslim etti.

S.Ç. adlı kadın ailevi sorunlarının bulunduğunu ve dinlenmek için kayalıklara çıktığını iddia etti. Soruşturma devam ediyor.