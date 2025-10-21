1,79 metre boyundaki futbolcu, forvet mevkisinde görev yapmaktadır. Günümüzde Almanya Bundesliga takımlarından VfB Stuttgart forması giymekte ve hem kulüp hem de millî düzeyde dikkat çeken bir performans sergilemektedir. Deniz Undav kimdir? Deniz Undav kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda onuyor?

ERKEN YAŞAMI VE FUTBOLA BAŞLANGICI

Deniz Undav'ın futbola ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Henüz altı yaşındayken TSV Achim altyapısında futbola adım attı. Çocukluk yıllarındaki disiplini ve azmi, onun kariyerinin temellerini oluşturdu. Daha sonra Werder Bremen altyapısına geçerek burada teknik ve fiziksel gelişimini tamamladı. Altyapı döneminde bitirici vuruşları ve mücadele gücüyle dikkat çeken Undav, genç yaşta profesyonel futbolun kapılarını araladı.

PROFESYONEL KARİYERİNİN İLK ADIMLARI

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Almanya'nın alt lig takımlarından TSV Havelse'de başladı. Bu kulüpte gösterdiği performans, onun futbolculuk karakterini belirledi. Sahada koşan, pres yapan, topu kovalayan bir forvet olarak öne çıktı. Ardından Eintracht Braunschweig II ve SV Meppen formalarıyla çıkışını sürdürdü. Özellikle Meppen döneminde attığı goller, onu Almanya dışındaki kulüplerin radarına soktu. Alt liglerden gelen bu istikrarlı yükseliş, futbol dünyasında "azmin sembolü" olarak anılmasını sağladı.

BELÇİKA YILLARI: UNION SAINT-GILLOISE DÖNEMİ

Deniz Undav'ın kariyerinde en önemli dönüm noktası 2020 yılında geldi. Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ye transfer oldu. Burada geçirdiği iki sezonda adeta parladı. Takımıyla birlikte önce Belçika 2. Ligi'nde şampiyonluk yaşadı, ardından Belçika Pro League'de gol kralı oldu. Attığı gollerle takımını sırtlayan Undav, 2021-2022 sezonunda Avrupa genelinde istatistiksel olarak en etkili santrforlardan biri hâline geldi. Bu başarısı, onun adını büyük kulüplerin transfer listesine yazdırdı.

İNGİLTERE VE PREMIER LİG DENEYİMİ

Belçika'daki başarısı sonrası 2022 yılında İngiltere Premier League takımlarından Brighton & Hove Albion'a transfer oldu. Premier Lig'in temposu ve fiziksel yapısı, Undav için yeni bir sınavdı. İngiltere'de her ne kadar istediği kadar forma şansı bulamasa da, bu dönem ona farklı bir oyun disiplini kazandırdı. Çalışma azmi ve mücadele gücü, onu tekrar Avrupa sahnesine taşıdı. Kısa süre sonra Bundesliga'ya geri döndü ve bu dönüş kariyerini yeniden canlandırdı.

ALMANYA'YA GERİ DÖNÜŞ: STUTTGART'TA PARLAYAN YILDIZ

2023-2024 sezonunda VfB Stuttgart'a kiralık olarak katılan Undav, burada müthiş bir sezon geçirdi. Bundesliga'da çıktığı 30 maçta 18 gol atıp 9 asist yaptı. Stuttgart'ın ligi ikinci sırada bitirmesinde kilit rol oynadı. Bu performans sonrası kulüp onun bonservisini alarak sözleşmesini kalıcı hâle getirdi. Taraftarlar arasında kısa sürede sevilen bir isim hâline gelen Undav, hem liderliğiyle hem de gol katkısıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Deniz Undav, hem Türkiye hem Almanya adına oynama hakkına sahipti. Uzun süren kararsızlığın ardından 2024 yılında Almanya A Millî Takımı'nı seçti. Mart 2024'te Fransa karşısında ilk kez millî formayı giydi. Ardından Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alarak uluslararası arenada da adını duyurdu. Almanya adına gol atarak millî formayla başarıya ulaşan Türk kökenli futbolculardan biri oldu. Bu karar, onun kariyerinde yeni bir dönemi başlattı.

OYUN STİLİ VE SAHADAKİ ETKİSİ

Undav, klasik santrfor anlayışını modern futbolun gereklilikleriyle birleştiren bir oyuncudur. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve soğukkanlı bitiriciliğiyle ön plana çıkar. Ceza sahası içinde doğru zamanda doğru yerde olma sezgisi, onun en değerli özelliklerinden biridir. Ayrıca takım oyununa olan katkısı, yalnızca gol atmakla sınırlı değildir. Geriye gelip top dağıtır, kanat oyuncularına alan açar ve savunmaya presle destek verir. Teknik direktörleri onu "çalışkan, sabırlı ve inatçı bir golcü" olarak tanımlar.

KARAKTERİ VE FUTBOL FELSEFESİ

Deniz Undav'ın hikâyesi, sabrın ve azmin bir yansımasıdır. Alt liglerden başlayarak Avrupa'nın en üst seviyesine kadar ulaşmıştır. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği pes etmemesidir. Futbolun iniş çıkışlarına rağmen daima kendini geliştirmeyi başarmıştır. Kulüp arkadaşları tarafından "örnek profesyonel" olarak tanımlanır. Antrenmanlarda gösterdiği disiplin, genç futbolculara ilham kaynağı olmuştur.

GELECEK HEDEFLERİ

Undav'ın hedefi, hem VfB Stuttgart'ta uzun yıllar forma giymek hem de Almanya Millî Takımı'nda kalıcı bir yer edinmektir. Bundesliga'daki istikrarlı performansını sürdürmesi hâlinde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden transfer teklifleri alması beklenmektedir. Kendi sözleriyle "Her zaman daha fazlasını hedefleyen bir oyuncu" olan Undav, kariyerinde henüz zirvesine ulaşmadığını ifade etmektedir.

Deniz Undav, futbola tutkuyla bağlı, disiplinli ve mücadeleci yapısıyla örnek bir sporcu olarak öne çıkmaktadır. Almanya'da doğmuş olmasına rağmen Türk köklerine bağlılığını koruyan Undav, her iki kültürün değerlerini sahaya yansıtır. Alt liglerden yükselerek Avrupa sahnesinde yıldızlaşması, genç futbolculara ilham veren bir başarı hikâyesidir. Bugün hem Bundesliga'da hem de millî takımda adından söz ettiren bir forvet olarak kariyerinin en parlak dönemini yaşamaktadır.