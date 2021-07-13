SPOR Deni Milosevic'ten Antalyaspor'a şafakta imza

FRAPORT TAV Antalyaspor, Bosna-Hersekli futbolcu Deni Milosevic ile sözleşme imzaladı.

FRAPORT TAV Antalyaspor, Bosna-Hersekli futbolcu Deni Milosevic ile sözleşme imzaladı. İttifak Holding Konyaspor ile mukavelesini dün akşam feshettikten sonra saat 03.30'da Antalya'ya gelen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi 04.00'te imzaladı ve saat 05.50'de yeni takımının kampına katılmak üzere Erzurum'a gitti.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, yaz transfer sezonunun 7'nci imzasını, Deni Milosevic'e attırdı. Daha önce Erkan Eyibil, Ersin Zehir, Doğukan Nelik, Diogo Sousa, Sherel Floranus ve Güray Vural'ı transfer eden Antalyaspor, son 5 sezondur İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Milosevic'i de renklerine bağladı. Eski kulübü ile sözleşmesini dün akşam saatlerinde fesheden deneyimli futbolcu, saat 03.30 sıralarında Antalya'ya ulaştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen orta saha oyuncusu, 04.00'te kendisini Akdeniz ekibine bağlayan imzayı attı.

ASBAŞKAN BAHAR'DAN 'SAAT' AÇIKLAMASI

İmzanın atıldığı saatin 04.00 olduğuna dikkat çeken Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Neden bu saatte imza töreni düzenlediğimizi merak edenler olabilir. Birincisi, Deni birkaç saat sonra Erzurum kampına katılmak için Antalya'dan ayrılacak. İkincisi, yönetim kurulumuzun ve teknik heyetimizin ısrarla istediği bir oyuncuydu. Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri olan Antalya'ya bir fedakarlık göstererek geldi. Biz de kendisine yönetim kurulu olarak bu saatte bir imza töreni düzenleyerek teşekkür etmek istedik" dedi.

MILOSEVIC: ÇOK MUTLUYUM

Üç yıl boyunca Fraport TAV Antalyaspor formasını giyecek Deni Milosevic ise Antalya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirten Milosevic, "Böylesine büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Bu takım için elimden gelenin en fazlasını vermek amacıyla bir an önce takıma katılmak istedim. Buradan da havaalanına gideceğim" diye konuştu. Antalyaspor taraftarları karşısında daha önce sahada yer aldığını ve onlara karşı oynadığını da hatırlatan Milosevic, "Muhteşem bir taraftarımız var ve onların önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Resmi imzaların ardından Deni Milosevic, Antalya Havalimanı'na gitti ve saat 05.50 uçağı ile Antalyaspor'un kamp çalışmalarını sürdürdüğü Erzurum'a hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı