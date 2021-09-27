Deneyap Türkiye Atölyesi Mardin'de Açıldı - Haberler
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Deneyap Türkiye Atölyesi Mardin'de Açıldı

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Deneyap Türkiye Atölyesi Mardin'de Açıldı

Deneyap Türkiye Atölyesi Mardin'de AçıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen "Teknofest 2021" etkinliğinde, içerisinde Mardin'inde bulunduğu 27 ildeki Deneyap Atölyelerinin açılışı yapıldı.

MARDİN (Habermetre) - Deneyap Türkiye Atölyesi Mardin'de AçıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen "Teknofest 2021" etkinliğinde, içerisinde Mardin'inde bulunduğu 27 ildeki Deneyap Atölyelerinin açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirileceği 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi' kapsamında içerisinde Mardin'inde bulunduğu 27 ilde Deneyap Atölyeleri açıldı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 27 ile canlı bağlanarak eş zamanlı olarak Deneyap Teknoloji Atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi gerekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde birçok çalışma başlattıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, halihazırda 66 ilde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerini, 2023 yılına kadar 81 ilin tamamına yaygınlaştıracaklarını, bu atölyelerde henüz ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yapay zeka, robotik kodlama, siber güvenlik gibi geleceğin teknolojilerine yönelik dersler verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere sağladıkları girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge desteklerinin yanı sıra açık kaynak platformu ile yeni nesil yazılım okulları ile TEKNOFEST gibi organizasyonlarla bu eğitimi taçlandırdıklarını dile getirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde kurulan ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyesinin kurdelesini Vali Mahmut Demirtaş, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yılmaz Altındağ ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Necmeddin Nas kesti. Açılıştan önce Deneyap Teknoloji Atölyesini gezerek incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, yetkililerden bilgi alarak, atölyede bulunan öğrencilerle sohbet etti.

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Haber: Deneyap Türkiye Atölyesi Mardin'de Açıldı - Haberler
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