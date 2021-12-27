Demir oksit hammaddesi yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken yandı - Haberler
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Demir oksit hammaddesi yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de demir oksit hammaddesi yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken alev aldı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de demir oksit hammaddesi yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücünün çekiciyi dorseden ayırması muhtemel kaybın önüne geçti.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Casim Şimşek idaresindeki demir oksit hammaddesi yüklü 31 ACN 780 dorse plakalı tırın dorsesi seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Dorseden çıkan dumanı fark eden sürücü Casim Şimşek, tırı hemen kenara çekti. Dorseyi çekiciden ayıran sürücü ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yanan dorseyi söndürdü. Soğutma çalışmalarının başladığı yangında dorse kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Merden İslah/ İHA)

Demir oksit hammaddesi yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken yandı

Demir oksit hammaddesi yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken yandı

Demir oksit hammaddesi yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken yandı

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