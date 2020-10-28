Demba Ba'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Avrupa'nın anlattığıyla benim gördüğüm aynı değil

Medipol Başakşehir forması giyen yıldız golcü Demba Ba, Fransız basınına verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini ve Avrupa'nın anlattığıyla kendi gördüğü Erdoğan'ın farklı olduğunu belirten Senegalli golcü, 2 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi.

Başakşehir'in yıldız golcüsü Demba Ba, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçı dolayısıyla Fransa'dan Le Parisien Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Çocukluğundan beri PSG'yi tuttuğunu söyleyen Demba Ba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Avrupa'da haksız bir yaklaşım olduğunu belirtti.

İşte Demba Ba röportajı;

Oynadığım kulübün değerlerinin farkında olmam da çok önemli. Batı'da söylendiği gibi Erdoğan bir diktatör olsaydı, Başakşehir sürekli şampiyon olurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başakşehir ile özel bir bağı var ancak herhangi bir şeye müdahalesi yok. Avrupa'nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil. Ben ona karşı değilim.

"GERİ DÖNMEK KOLAY OLMADI"

Geçen sezon tarihteki ilk şampiyonluğumuzu kazandıktan sonra tekrar başlamak kolay olmadı. Geçen sezon çok uzun sürdü ve fazla ara olmadan başladık. Tekrar zirveye doğru gitmek için her şeyi yapıyoruz.

"ARKA MAHALLELERDE BÜYÜDÜM"

Çocukluğumda arka mahallelerde büyüdüm ve bu benim içgüdülerimi, dikkatimi geliştirdi. Alçakgönüllü bir aileden geliyorum. Hırs ve direnç benim bir parçam çünkü iniş çıkışlarla yaşayan bir insanım.

"2 SEZON DAHA OYNARIM"

En azından 2 sezon daha oynayıp sonrasına bakmak istiyorum. Daha sonra kulüpte yöneticilik pozisyonunda olmayı arzuluyorum.

"BEŞİKTAŞ'TA İYİ OLACAK DEDİLER"

Çin'e gitmeden önce 3 ayda 3 teklifi reddetti çünkü gitmek istemiyordum. Çinliler vazgeçmedi ve Beşiktaş da çok iyi para kazanacaktı. Sonra Türkler bana, 'Senin için iyi olacak' dediler. Menajerim de hayatım boyunca bir daha böyle bir teklif almamın zor olduğunu belirtti. Sonunda imza attım ve yeni bir kültür öğrenirken, bacağımı kırana kadar 35 maçta 29 gol atarak harika bir istatistik yakaladım.

"NEFRET DÜNYASINDA YAŞIYORUZ"

Irkçılık bir futbol probleminin ötesinde, toplumların problemi. Dünyanın üst düzey yetkilileri onunla savaşmak için yeterince etkili değil. Nefret dünyasında yaşıyoruz. İnsanları yaptıkları şeyler için değerlendirmemiz lazım, oldukları kişi için değil. Oyuncular sorumluluk almalı ve ırkçılık durumunda 22 kişi sahadan ayrılmalı.

"UMARIM PANDEMİ BİTER"

Umarım bu pandemi bir an önce sonra erer. Kişisel olarak evde çocuklarımla birlikte olduğum için garip şekilde hayatımın en güzel zamanlarından birini geçirdim ama umarım bir an önce biter.