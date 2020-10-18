DEİK Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Başkanları'ndan Ermenistan'a kınama Açıklaması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Başkanları, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Başkanları, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını kınadı.

DEİK Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Başkanları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ile ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DEİK Türkiye-Avrasya İş Konseyleri olarak, 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik sivil yerleşim yerlerini hedef alan, son olarak da önceki gece Gence ve Mingeçevir şehirlerinde yine sivilleri, masum insanları hedef alarak düzenlenen kabul edilemez saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Şimdiye kadar olduğu gibi, bugün ve yarın da bölgede barış ile huzurdan uzak her türlü eylemin karşısında durmaya, tüm gücümüzle can Azerbaycan'ımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerini hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Başkanları şu isimlerden oluşuyor:

"Mithat Yenigün, DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı,

Selçuk Akat, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı,

Süleyman Ciliv, Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı,

Yılmaz Soycan, Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı,

Cemal Yangın, Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı,

Yüksel Yıldırım, Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı,

Aydın Mıstaçoğlu, Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı,

Cengiz Gül, Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı,

Sinan Bora, Türkiye-Moldova İş Konseyi Başkanı,

İzzet Ekmekçibaşı, Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı,

Cihangir Fikri Saatçioğlu, Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı,

Halil Avcı, Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı,

Ruşen Çetin, Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip