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Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor

Şırnak'tan geçen tarihi İpek Yolu üzerinde su değirmeni kuran Salih Sinan, asırlardır süregelen mesleği yaşatmaya çalışıyor. Değirmende yerli susamlardan günde 120 kilo tahin üretebilen Sinan, bu tahinleri kilosu 35 liradan yol kenarlarında satıyor. Hiçbir katkı maddesi bulunmayan ürün bölgede yoğun ilgi görüyor.

28.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:49

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri arasından geçen uluslararası İpek Yolu üzerinde kurulan değirmende öğütülen yerli susamlardan tahin üretiliyor. Nerdüş Deresi'nden açılan kanaldan getirilen suyla çalıştırılan değirmenden üretilen tahinler, yol kenarında satılıyor. Değirmende susamları öğüten Salih Sinan, ürettiği tahinleri de yol kenarında satıp aile geçimini sağlıyor. 13 nüfusa bakan Salih Sinan, Türkiye ve Irak'ı birbirine bağlayan tarihi uluslararası İpek Yolu üzerindeki değirmende kuşaklardır devam eden bir mesleği yaşatmaya çalışıyor. Değirmende, teknolojik gelişmelere yenik düşmeden üretilen tahine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Sinan, günde 120 kilo tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor.

Kuşaklardır gelen bir mesleği yaşatıyor! Günde 120 kilo üretip kilosunu 35 liradan satıyor

"TAHİNİMİZDE HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK"

Köylerinde eskiden değirmenlerinin olduğunu dedesinin ve babasının da değirmen işini yaptığını belirten 51 yaşındaki Salih Sinan, "Biz de bu mesleği sürdürmek için geçen sene değirmenimizi buraya kurduk. Bu eski malzemeleri bulmakta zorlandık. Çevredeki vatandaşlar susamlarını getirdiler, biz de onlara tahin yaptık. Vatandaşların getirdiği susamların 10'da birini kendi masrafımız için aldık. Biz de satın aldığımız susamları burada tahin yapıp satıyoruz. Yaptığımız tahin hiçbir katkı maddesi yok, doğaldır. Buradaki susamlar gübresizdir. Biz burada soyup, yıkayıp, ocakta kızartıyoruz. Suyun gücüyle su değirmeninde tahin yapıyoruz. Teknoloji veya elektrik ile çalışan hiçbir şey yok. Yenilen gıdaların arasında en faydalısı bundan başka bir şey kalmamış. Eski dönemlerden faydalı olan bir tek bu kaldı" dedi.

Kuşaklardır gelen bir mesleği yaşatıyor! Günde 120 kilo üretip kilosunu 35 liradan satıyor

KİLOSUNU 35 LİRADAN SATIYOR

Aracını satıp değirmeni yaptığını ifade eden Sinan, "Aracımı sattım bu değirmeni kurdum. Artık geçimimi bununla yapıyorum. Toplam 13 çocuğum var. 7 tanesi okula gidiyor. İki tanesi üniversite okuyor. Bir tanesi Van'da bir tanesi de Şanlıurfa'da okuyor. El emeği ile işlettiğimiz bu su değirmen sayesinde geçimimizi yapıyoruz ve çocukların okul masraflarını karşılıyorum. Bir günde 120 kilo tahin üretebiliyoruz. Tahinin kilosunu da 35 liradan satıyoruz. Vatandaşlar tahinimizden çok memnun. Ne kadar yapsak bile yetiştiremiyoruz. Doğal olduğu için vatandaşlar çok rağbet gösteriyor. Cizre, Silopi ve çevre ile ve ilçelerden almaya geliyorlar. Tarihi uluslararası yolu kullanan vatandaşlar da alıyorlar. Özellikle su değirmenimiz İpek Yolu üzerinde olduğu için Irak'a gidip gelen şoförler çok alıyor. Buradaki üretim şekli doğal, üretilen tahinin kokusu, tadı, lezzeti çok güzel" diye konuştu.

Kuşaklardır gelen bir mesleği yaşatıyor! Günde 120 kilo üretip kilosunu 35 liradan satıyor

"DEDELERİMİZDEN KALAN ESERİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Babasının yanında meslek öğrenen Nurettin Sinan dedelerinin de bu işi yaptığını söyledi. Nurettin Sinan, "Bu değirmen su ile çalışıyor. Bölgede tek su değirmeni olduğu için vatandaşlar çok tercih ediyorlar. Ürettiğimiz tahinin kilosunu 35 liraya satıyoruz. 24 saatte 110-120 kilo üretebiliyoruz. Eskiden vatandaşlar elektrik ortamında üretilen tahini Irak'tan alıyordu. Değirmeni yaptığımızdan beri kimse yurt dışından almıyor. Artık bizi tercih ediyorlar. Alanlar çek memnun kalıyor. Zaten organik, doğal tahindir. Dedelerimizden kalan bu eseri yaşatmak istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız bu taş değirmenidir. Okula giden 7 kardeşimin eğitim masraflarını ve aile geçimini bu değirmenden karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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