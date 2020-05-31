Defineciler sit alanı olan mağarayı delik deşik etti
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Defineciler sit alanı olan mağarayı delik deşik etti

Defineciler sit alanı olan mağarayı delik deşik etti Konya'nın Yunak ilçesinde, kaçak kazı yapan kişilerin arkeolojik sit alanı mağarayı tahrip ettiği belirlendi.

31.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:12

Defineciler sit alanı olan mağarayı delik deşik etti

KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde, kaçak kazı yapan kişilerin arkeolojik sit alanı mağarayı tahrip ettiği belirlendi.

İlçeye bağlı Karataş Mahallesinde yer alan ve birinci derece arkeolojik sit alanı olan Kızoğlan Mağarası definecilerin yeni kazı alanı haline geldi. Mağaranın girişinde iki metrelik çukur açıldığı görüldü. Çukurun yanı sıra duvarlarda matkap ile oluşturulan deliklerin dinamit koyma amaçlı olduğu tahmin ediliyor. Tarihi bilinmeyen mağarada oluşan tahribat dikkatlerden kaçmadı.

Defineciler sit alanı olan mağarayı delik deşik etti

Kaynak: İHA

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