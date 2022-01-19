Dedeoğulları ailesinden HDP TBMM Grubu'na ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dedeoğulları ailesinden HDP TBMM Grubu'na ziyaret

Dedeoğulları ailesinden HDP TBMM Grubu'na ziyaret
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Konya'da 30 Temmuz 2021'de silahlı saldırı sonucu 7 kişinin öldürüldüğü Dedeoğulları ailesinin yakınları, HDP TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

KONYA (AA) - Konya'da 30 Temmuz 2021'de silahlı saldırı sonucu 7 kişinin öldürüldüğü Dedeoğulları ailesinin yakınları, HDP TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

HDP Grup Yönetim Toplantı Salonu'ndaki görüşmeye, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç katıldı.

Çetin Dedeoğulları ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Beştaş, Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü davayı ilk adımdan itibaren yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Cezalandırılmayan her katliamın, yeni katliamların habercisi olduğunu belirten Beştaş, "Dava, 8 Şubat'ta yeniden görülecek. Yeni katliamlar yaşanmasın, hakikat ortaya çıksın diye Dedeoğulları'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Saldırı, Konya, TBMM, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title