Dedeoğulları ailesinden HDP TBMM Grubu'na ziyaret

Konya'da 30 Temmuz 2021'de silahlı saldırı sonucu 7 kişinin öldürüldüğü Dedeoğulları ailesinin yakınları, HDP TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

KONYA (AA) - Konya'da 30 Temmuz 2021'de silahlı saldırı sonucu 7 kişinin öldürüldüğü Dedeoğulları ailesinin yakınları, HDP TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

HDP Grup Yönetim Toplantı Salonu'ndaki görüşmeye, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç katıldı.

Çetin Dedeoğulları ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Beştaş, Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü davayı ilk adımdan itibaren yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Cezalandırılmayan her katliamın, yeni katliamların habercisi olduğunu belirten Beştaş, "Dava, 8 Şubat'ta yeniden görülecek. Yeni katliamlar yaşanmasın, hakikat ortaya çıksın diye Dedeoğulları'nın yanındayız." ifadesini kullandı.