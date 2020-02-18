Dededen toruna uzanan 34 yıllık tapu sorunu çözüldü

18.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:08

Türkiye'nin önemli organize sanayi bölgelerinden biri olan İvedik OSB içerisinde yer alan ve 1986'da kurulan 1121 üyeli Arı Toplu İşyeri Kooperatifi'nin 112 üyesinin yaşadığı tapu sorunu 34 yıllık bekleyişin ardından çözüme kavuştu. Aralarında sektörlerinde önemli üretim potansiyeline sahip sanayi kuruluşu ve işletme sahiplerinin de bulunduğu üyeler tapularını düzenlenen törenle aldı. Üyeler sevinçlerini Ankara havaları eşliğinde kutladı.



1986'da kurulan Arı Toplu İşyeri Kooperatifi'nin 33. Olağan Genel Kurulu, İvedik OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurula AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, Arı Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanı Recep Sarıışık ve kooperatif üyeleri katıldı.



"Çözmek için göreve gelmiştik"



Kooperatif Başkanı Sarıışık burada yaptığı konuşmada, 2016 yılında yapılan genel kurul sonucunda başkanlık görevine seçildiğini anımsatarak, "Kooperatifimiz sizlerin de bildiği gibi 1986 yılında kuruldu. 4 yıl önce bu göreve talip olurken tek bir şey söyledim. O da aradan geçen onca yıla rağmen, tapularını alamamış, aralarında benim de olduğum 112 üyemizi tapularına kavuşturmak için bu göreve talip olduğumdu" dedi.



Tapu sorununu çözmek için 2016'da yönetime geldiklerinde adeta bir enkaz devraldıklarını anlatan Sarıışık, kooperatifin kasasında bir kuruş bile bulunmadığını söyledi. Sarıışık aradan geçen 4 yıl boyunca hem tapu sorununu çözmek için çalıştıklarını hem de tasarruf yaptıklarını belirterek, "Kooperatifimizin parasını yemedik kimseye de yedirmedik. Var gücümüzle tapumuzu almak için çalıştık. Çalmadığımız kapı kalmadı neredeyse. Ama 34 yıllık sorun nihayet çözüldü. 112 üyemiz de tapularına kavuştu. Ayrıca yaptığımız tasarruflarla bir iş yerini de kooperatifimiz için satın aldık" diye konuştu.



Sarıışık, 112 üyenin tapularını almasında emeği geçenlere teşekkür etti.



İşler ise bölge milletvekili olarak kooperatife ilişkin tapu sorununun kendisine iletildiğinde, bu sorunun çözülmesi için gerekli girişimleri yaptıklarını söyledi. Ülkemizin kalkınmasına, istihdamın artırılmasına katkı sunan, katma değeri yüksek ürünler üreten sanayicilerin iş adamlarına yardım etmenin görevleri olduğunu ifade eden İşler, Başkan Sarıışık ve yönetim kurulu üyelerini tapuların alınması için gösterdikleri gayret için tebrik ettiklerini söyledi.



Gültekin ise OSB olarak kooperatif üyelerinin tapularını almaları için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek, tapu sorununun çözülmesi için mutlu olduklarını ifade etti.



Seymenlerle birlikte oynadılar



Konuşmaların ardından aralarında sektörlerinde yüksek üretim potansiyeline sahip sanayi kuruluşlarının sahiplerinin de bulunduğu 112 üye, 34 yıllık bekleyişin ardından tapularına kavuştu. 112 kooperatif üyesine tapuları törenle verildi. Üyelere tapularını İşler, Gültekin ve Sarıışık takdim etti. Tapuların verilmesinin ardından, seymen takımı bir gösteri sundu. Bazı üyeler ve Başkan Sarıışık, tapu sevinçlerini seymenlerle birlikte Ankara havaları eşliğinde kutladı. Gerçekleştirilen genel kurulda Sarıışık yeniden oy birliği ile başkanlığa seçildi.



Babamdan bana benden çocuklarıma



34 yıllık bekleyiş sonrasında tapularına kavuşan kooperatif üyeleri, Başkan Sarıışık ve kooperatif yönetimine teşekkür etti.



Üyelerden 57 yaşındaki Orhan Dönmez, tapusunu almaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Bu iş yeri aslında bana 87 yaşındaki babamdan kaldı. Kendisi ilgileniyordu ancak çok yaşlandığı için bizler ilgileniyoruz. Eğer bu sefer de çözülemeseydi, 26 ve 28 yaşında iki oğlum var onlara bu sorunu bırakacaktım. Yani neredeyse dededen toruna kalan bir tapu sorunu çözülmüş oldu" dedi.



75 yaşındaki üye Şahin Mutlu da, "Eski yönetim bizi süründürdü. Yeni yönetim bizi kurtardı. Bir ayağımız öbür tarafta çocuklarıma burayla ilgili bir sorun bırakmadık. Kendilerine minnettarım" diye konuştu.



72 yaşındaki üye Hakkı Kayan ise tapularını almalarından dolayı sevinç içinde olduklarını belirterek, "Allah'tan ahirete intikal etmiş üyelerimize rahmet diliyorum. Varislerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.



54 yaşındaki üye İbrahim Melih Mütevellioğlu da, "Ben bu kooperatife üye olduğumda 24 yaşındaydım, şimdi ise 55 yaşındayım. 34 yıllık yolculuğun ardından tapumuza kavuştuk. Mutluyuz. Yönetime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA