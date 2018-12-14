Deaş Karşıtı Koalisyonunun Hava Saldırılarının Kasım Bilançosu Yaklaşık 60 Sivil

BİRLEŞMİŞ ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonunun Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlediği hava saldırılarınında kasım ayında en az 57 sivil hayatını kaybetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne her ay sunduğu aylık raporuna göre, koalisyonun hava saldırıları geçen ay en az 57 sivilin hayatına mal oldu.

Deyrizor'a bağlı Hacin ilçesinde 3 Kasım'da bir evi hedef alan hava saldırısında en az 9 kişi, 4 Kasım'da kentin doğusundaki Şafah köyünde ise 3 çocuk hayatını kaybetti.

Daha önce yerinden edilen 18 kişilik bir aile hava saldırılarında yok oldu

Hacin'de 8 Kasım'da Iraklı mülteciler olduğu düşünülen en az 10 sivil, 10 Kasım'da ise 4'ü çocuk biri kadın 7 sivil koalisyonun hava saldırılarının kurbanı oldu.

Deyrizor'un doğu kırsalındaki Elbu Kemal bölgesinde ise ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırılarında daha önce yoğun bombardıman nedeniyle yerinden edilmiş 18 kişilik bir aile yok olurken, 29 Kasım'da Şafah köyünde bir hastaneyi vuran hava saldırıları aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 sivilin ölümüne neden oldu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle hareket eden terör örgütü YPG/PKK ile DEAŞ'lı teröristler arasında Deyrizor'daki şiddetli çatışmalar ve hava saldırıları sürüyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor. Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.