Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kırklareli ziyaretleri kapsamında meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ve diğer yaralıları hastaneden ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti

KIRKLARELİ - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kırklareli ziyaretleri kapsamında meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ve diğer yaralıları hastaneden ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kırklareli ziyaretleri kapsamında meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ve kazada yaralanan diğer kazazedeleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretin arından açıklamada bulunan Davutoğlu Kırklareli ziyaretleri kapsamında meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcı Sema Silkin Ün'ün İstanbul'a sevk edildiğini belirterek, "Ziyaretler kapsamında Kırklareli'nde bulunuyoruz. Sabah Pehlivanköy'de ziyaretlerde bulunduk. Dönüşte Genel Başkan Yardımcımız Sema Silkin Ün'ün ve Ümraniye Gençlik Kolları Genel Başkanımızın bulunduğu araç bir kaza geçirdi. Sema hanım başında küçük bir yara ile kolundaki kırık nedeniyle İstanbul'a sevk edildi. Abdussamet beyin de gerekli tahlilleri yapıldı ve sonuçları bekliyoruz. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Ayrıca hastane yetkililerimize, başhekimliğimize çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren güzel bir şekilde ilgilendiler. Ekip çalışmasıyla gayret gösterdiler, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti
Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti
Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti
Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Hadise Emel Sayın Seda Sayan Enis Arıkan
Spor Diego Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Davutoğlu konvoyunda yaralanan kazazedeleri ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 18:04:04. #1.15#

title