Davutoğlu: Devlet adına konuşacak kurum TBMM'dir
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Davutoğlu: Devlet adına konuşacak kurum TBMM'dir

Davutoğlu: Devlet adına konuşacak kurum TBMM'dir
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir grup partili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir grup partili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Davutoğlu, "Devlet adına konuşacak kurum TBMM'dir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, beraberinde partililerle birlikte TBMM Çankaya kapısı önüne geldiği sırada gerginlik yaşandı. Önlem alan polis ekipleri, partililerin bir kısmını barikat kurulan alana almadı. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Davutoğlu ve bir grup partilinin alana girmesine izin verildi.

KİMSE KENDİNİ DEVLETİN YERİNE KOYMASINDavutoğlu, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine atıfta bulunarak, Meclis'in gösterdiği mücadeleye vurgu yaptı. Davutoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiç kimsenin, hiçbir siyasi grubun tekelinde değildir. Hiçbir legal ve illegal yapı kendilerini devletin yerine koyarak hüküm veremez. Demokrasilerde devlet milletin örgütlenmiş iradesidir. Devleti hiçbir siyasi lider, hiçbir siyasi grup her ne gerekçeyle olursa olsun kendi şahsında temsil ettiği iddiasında bulunamaz. Devlet adına konuşamaz. Devlet adına konuşacak bir kurum varsa; TBMM'dir" dedi.'ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANIYORUZ'Davutoğlu, son haftalarda milletin vicdanını, devletin itibarını derinden sarsacak gelişmeler yaşandığını ifade ederek, "Sayın İçişleri Bakanı iki televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik iddialara cevap vermek yerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26'ncı Başbakanı olarak bana ve dahası da bugün iktidar yetkililerine de açık itham ve hakaretlerde bulunmuştur. TBMM'ye gelerek devletimizin itibarını zedeleyen bu gelişmeler karşısındaki tutumumuzu açık ve net bir dille ifade etmek istiyoruz. Geliş niyetimiz budur. Kamu düzenine sadık kalarak anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Bu hakkımız engellenemez" diye konuştu.'TEMİZ ELLER OPERASYONU BAŞLATILMALI'

Gelişmeler karşısında, Cumhuriyet başsavcılıkların harekete geçmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun da istifa etmesi gerektiğini söyleyerek, "Bütün devlet yapılarına çöreklenmiş her türlü yapının, illegal örgütlerin, yapılanmaların devletten temizlenmesi için 'temiz eller' operasyonu başlatılmalıdır. Bu ülkenin herhangi bir kurumunu asla kurtlar sofrasına yem etmeyeceğiz" ifadelerini  kullandı.


Davutoğlu: Devlet adına konuşacak kurum TBMM'dir
Davutoğlu: Devlet adına konuşacak kurum TBMM'dir
Davutoğlu: Devlet adına konuşacak kurum TBMM'dir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

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