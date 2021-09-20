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DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Uluslararası Film Festivalinde Juri Üyesi

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DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Uluslararası Film Festivalinde Juri Üyesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük, Rotary Barış Filmleri Festivali'nde ana jüri olarak görev alacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük, Rotary Barış Filmleri Festivali'nde ana jüri olarak görev alacak. Özlük, 19 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Film Festivali ödül töreninde, Müjdat Gezen, Uğur Dündar gibi usta isimlerin ve önemli film yapımcıları ile tiyatro sanatçılarının bulunduğu jüri üyeleri arasında yer alacak.

Rotary Barış Filmleri Festivali "Barışın İzinde" teması ile barış ve şiddetsizlik üzerine 1 Ocak 2020'den sonra tamamlanmış, 15 dakikayı geçmeyen kısa belgesel ve filmleri değerlendirecek. Rotary Barış Filmleri Festivali, tüm dünyadan amatör ve profesyonel film yapımcılarını, kişisel, kişilerarası, gruplar arası veya uluslararası düzeylerde çatışmalardan etkilenen insanların öykülerini, uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmaları ve çatışmaların yaralarını sarmanın yaratıcı ve yenilikçi yollarını barış diliyle anlatmaya çağırıyor.

Özlük, festivalin ana juri kadrosunda usta isimler ile birlikte yer alacak olmaktan dolayı son derece memnun olduğunu dile getirerek, 15 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruların devam ettiği festivale ilgilenen DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinin başvurularını yapmaları yönünde öneride bulundu.

Festival hakkında detaylı bilgiye; http://filmfestival. peacerotaryturkey. org/tr/index. php internet adresinden ulaşılabilir.

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Haber: DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Uluslararası Film Festivalinde Juri Üyesi - Haberler
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