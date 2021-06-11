Dikili'de 35 kaçak göçmen kurtarıldı
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Dikili'de 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Dikili'de 35 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 23 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, aynı bölgede bugün saat 04.10 sıralarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


- İzmir
Dikili'de 35 kaçak göçmen kurtarıldı
Dikili'de 35 kaçak göçmen kurtarıldı
Dikili'de 35 kaçak göçmen kurtarıldı
Dikili'de 35 kaçak göçmen kurtarıldı
Dikili'de 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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