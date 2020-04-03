Datça'da sosyal yardımlar evlere götürülüyor MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardımlar polis ve PTT görevlileri tarafından evlere götürülüyor.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardımlar polis ve PTT görevlileri tarafından evlere götürülüyor.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında PTT görevlileriyle birlikte yapılan sosyal yardım dağıtma faaliyetinde, ihtiyaç sahiplerine ödenen yardımlar adrese kadar gidilerek hak sahiplerine teslim ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA