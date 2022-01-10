Dardanel yurt dışında organik ve inorganik büyümesini sürdürecek

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, en önemli önceliklerinin halka açık şirketleri Dardanel Önentaş'ın karlı, verimli ve nakit akışı güçlü bir şirket olarak büyümesini sürdürmesi olduğunu belirterek, "Yurt dışında organik ve inorganik büyümemiz sürecek. İhracatta da büyüme planımız var. Ciro içindeki payı yüzde 20'lerde olan ihracatın payını orta ve uzun vadede yüzde 50'ye çıkaracağız." dedi.

Niyazi Önen, İş Dünyası Sohbetleri kapsamında AA muhabiri ile 2021 değerlendirmelerini ve 2022'den beklentilerini paylaştı.

Salgın sürecinin tüm dünyada önemli sonuçlara yol açtığını, sosyal ve ekonomik anlamda ciddi dönüşümler yaşandığını anlatan Önen, yapılan araştırmaların bu dönüşümün kalıcı olacağına işaret ettiğini söyledi.

Önen, doğal ve sağlıklı beslenmenin salgının çok öncesinde başlayan global bir trend olduğuna işaret ederek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile güçlü bağışıklık sistemi söyleminin artması, tüketicilerin sağlıklı ve doğal beslenme yöntemlerini daha fazla benimsemesini sağladı. Bu durum doğal protein ve yüksek omega 3 kaynağı ton balığı ve deniz ürünlerine talebi artırdı. Dünyanın neresine bakarsınız bakın deniz ürünleri ve konserve ton balığı pazarında yükseliş söz konusu. Önümüzdeki dönemde ise bu ivmenin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Global bazda balık ve deniz ürünleri pazarının yıllık yüzde 7'nin üzerinde büyüdüğünü aktaran Önen, 2030'a kadar bu büyüklüğün 70 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Önen, Türkiye'de de pazarın yükselişte olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dardanel Önentaş, 1980 yılında kuruldu. 1984 yılında ise fabrikamızı açtık ve üretime başladık. Türkiye'yi ton balığıyla tanıştıran ilk marka olarak yatırımlarımıza ve üretimimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada istihdamımız 2 bin 500'e yaklaştı. 2020 bizim için tarihi bir yıl olmuş ve 36 yılın rekorunu kırmıştık. 2021'de bu büyüme ivmesini sürdürürken, bedelli sermaye artırımıyla öz kaynağımızı 653 milyon liraya çıkardık. Bu dönemde aktiflerimiz ise yüzde 40 artarak 940 milyon liraya yükseldi. Bugün Dardanel markası olarak yüzde 58'lik ciro payıyla ton balığı kategorisinde pazar lideriyiz. Öncelikli amacımız bu büyüme ivmesini hem Türkiye'de hem de ihracat gerçekleştirdiğimiz coğrafyalarda sürdürmek. 2022'de markalı ve katma değeri yüksek üretimle yurt içinde ve yurt dışında daha çok pazar payı elde etmeye ve ülkemiz için değer yaratmaya odaklanmaya devam edeceğiz."

"Yatırımcıların Türkiye'ye inancı tam olmalı"

Niyazi Önen, Türkiye'nin hem insan kaynağı hem dinamizmiyle her zaman dünyada potansiyeli en yüksek ekonomilerden biri olduğunu söyledi.

Salgının zor şartlarından olumsuz etkilenilse de Türkiye'nin sanayideki gücünün, bu zorlukların üstesinden geleceğine inandıklarını vurgulayan Önen, "Yatırımcıların Türkiye'ye inancı tam olmalı. Özellikle bizim gibi Türkiye'ye inanan grupların bu süreçlerde elini taşın altına koyması ve katma değeri yüksek üretimle yurt dışında da ihracat için çalışması gerek. Biz her zorluğun, beraberinde fırsatlar getirdiğine inanan ve geleceğe yatırım yapan bir grubuz. Bu sürecin de özellikle üretim, yatırım ve ihracat açısından ülkemize önemli avantajlar sunacağına inancımız tam." dedi.

Önen, gıda sektörünün altın çağını yaşadığını, gelecekte de bu durumun değişmeyeceğini belirterek, sağlıklı, lezzetli, pratik gıdanın önemi artarken gıda şirketlerinin yükselişinin süreceğini dile getirdi.

Tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarının kendileri için öneminden bahseden Önen, aldıkları tüm geri bildirimleri Ar-Ge çalışmalarıyla hayata geçirdiklerini ve böylece müşteri sadakatlerini artırdıklarını, son dönemde kolay açılır kapak dahil teknoloji alanında yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Önen, yakın dönemde dünyadaki en büyük su ürünleri üreticisinden biri olmayı hedeflediklerini kaydederek, "Global bir Türk firması olarak, ülkemizin ton balığı ve deniz ürünlerindeki deneyimini dünyaya taşımaya, global pazar payımızı artırmaya kararlıyız. Türkiye'de ürettiğimiz ton balığı ve deniz ürünlerini dünyaya satarak, ülkemizin ekonomisinde ve cari açığın azaltılmasında önemli bir aktör olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İhracat gücümüzü artırmak, bir dünya markasına dönüşmek istiyoruz"

Niyazi Önen, Edirne'nin Enez ilçesinde birçok kişinin istihdam edileceği fabrika yatırımlarının devam ettiğini, proje tamamlandığında buradaki üretimlerinin yüzde 50'sini ihraç etmeyi planladıklarını söyledi.

2021'de ayrıca Yunanistan'ın dondurulmuş deniz ürünlerinde köklü şirketi Kallimanis'i bünyelerine kattıklarını anımsatan Önen, "Yunanistan'daki satın alma süreci, grubumuzun global yatırımları için önemli bir kırılma noktası oldu. Kallimanis, dondurulmuş deniz ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda çok önemli deneyimlere sahip. Dolayısıyla bu birleşmenin her iki şirkete olduğu gibi sektöre ve iki ülke ekonomisine de katkısı büyük olacak. Kallimanis'in Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Balkanlar'da önemli bir ihracat potansiyeli var. Bu satın almayla üretim kapasitemizi ve çeşitliliğimizi artırırken, ihracat coğrafyamızı da büyütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Önen, kısa bir dönem önce Niyazi Önen Gıda adı altındaki şirketlerini Niyazi Önen Holding haline getirdiklerini de hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün grubumuzdaki şirketlerin hisse senedi portföyünü bu holdingde takip ediyoruz. Bugün en önemli önceliğimiz halka açık şirketimiz Dardanel Önentaş'ın son derece karlı, verimli ve nakit akışı çok güçlü bir şirket olarak büyümesini sürdürmesi. İkinci önceliğimiz organik ve inorganik büyüme getirecek yatırımlara devam etmek. Son yıllarda grup olarak her yıl dolar bazında en az yüzde 20 büyüme hedefimiz var. EBİTDA'da da hedefimiz yüzde 15'i sürdürmek. Yıllardır bu hedeflerimizi tutturuyoruz. Bundan sonra da önceliğimiz dolar bazında büyümemizi sürdürmek. Bulunduğumuz kategorilerde pazar payı liderliğine oynuyoruz. Yapacağımız yatırımlarla markalı satışlarımızın pazar payını da artıracağız. Kendi markamızla ihracat gücümüzü daha da artırmak ve bir dünya markasına dönüşmek istiyoruz. Öte yandan güçlü öz kaynakla ilerlemeye devam ediyoruz. Özetle yurt dışında organik ve inorganik büyümemiz sürecek. İhracatta büyüme planımız var. Ciro içindeki payı yüzde 20'lerde olan ihracatın payını orta ve uzun vadede yüzde 50'ye çıkaracağız."

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet