Danone Türkiye Sütlü Ürünler, Türkiye'nin En İyi İşverenleri arasında yerini aldı
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Danone Türkiye Sütlü Ürünler, Türkiye'nin En İyi İşverenleri arasında yerini aldı

Danone Türkiye Sütlü Ürünler, Türkiye'nin En İyi İşverenleri arasında yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Danone Türkiye Sütlü Ürünler, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021' listesine girmeye hak kazandı.

Danone Türkiye Sütlü Ürünler, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021' listesine girmeye hak kazandı.

Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021' listesinde Türkiye Sütlü Ürünler yerini aldı. Böylece şirketin, geçen Şubat ayında aldığı Great Place to Work Sertifikası'nın ardından en iyi işverenler arasına girme başarısını da gösterdiği belirtildi.

"Stratejimizin temelinde aile, gezegen, sağlık ve motivasyon var"

Türkiye'nin En iyi İşverenleri arasına girmelerinin temelinde yer alan stratejileri hakkında bilgi veren Danone Türkiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Lideri Tuğba Kebeci Umur, " 'Tek Gezegen. Tek Sağlık' vizyonumuz doğrultusunda insanların ve gezegenin sağlığının birbirine bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu inancımız ışığında tüm insan kaynakları çalışmalarımızı, 'İnsan ve Gezegen Odaklı Şirket Olma' stratejimiz ile hayata geçiriyoruz. Stratejimiz altındaki dört ana başlığımız olan aile, gezegen, sağlık ve motivasyon odağı tüm İK stratejimizin temelini oluşturuyor. Yani çalışanlarımızın bizler için kıymetli olması kadar, ailelerini de şirket odağımıza alıyoruz. Sağlık misyonumuzu yalnızca ürünlerimizde değil, çalışan haklarında da önemsiyoruz. Ayrıca doğaya, gezegene ve dünyaya katkı sağlıyor, kendi büyüdükçe çalışanlarını da her anlamda büyütebilen bir şirket olma hedefini taşıyoruz. Tüm bunların sonucunda önce Great Place to Work sertifikalı şirket olmamız, şimdi de Türkiye'nin En İyi İşverenleri arasına girmemiz bizleri gururlandırırken, bu unvanları korumak adına bundan sonra yapacağımız çalışmalar için de güç ve enerji veriyor" dedi.

Gezegenin sürdürülebilirliği için tüm ofis alanları içerisindeki atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme, esnek saatler ile enerji tasarrufuna katkıda bulunduğu belirtilen şirketin, üretim tesislerinin çevresini ağaçlandırmak üzere de çalışmalara başladığı aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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