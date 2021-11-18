Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına yapılan itirazı reddetti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10. Dairesinin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürütmesinin durdurulması istemini reddine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Kurulun kararına göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davanın Danıştay 10. Dairesince reddedilmesi üzerine, bu karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, oy çokluğu ile itirazın reddine hükmetti.

Kararda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en önemli özelliklerinden birinin, Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapma yetkisi verildiği ifade edildi.

"Cumhurbaşkanı, anayasada belirlenen yetki çerçevesinde herhangi bir kanuna dayanmadan ya da yasama organının onayı olmadan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yoluyla düzenleme yapabilecektir." ifadelerinin yer aldığı kararda, anayasada milletlerarası antlaşmalardan sona erdirilmesi ya da bunlardan çıkılmasını düzenleyen bir hüküm bulunmadığı bildirildi.

Yürürlüğe konulan milletlerarası antlaşmaları onaylama yetkisine sahip olan Cumhurbaşkanına bu antlaşmaları sona erdirme yetkisi veren 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin de anayasaya aykırı olmadığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Dava konusu Cumhurbaşkanı kararının dayanağını teşkil eden 9 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 'bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme' ibaresine yönelik anayasaya aykırılık iddiası ciddi görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin 1. fıkrasının tanıdığı yetki kapsamında tesis edilen dava konusu Cumhurbaşkanı kararı yönünden yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde yer alan 'idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının' birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, itirazın reddine karar verildi."

Danıştay 10. Dairesi, 29 Haziran'da Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetmişti.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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