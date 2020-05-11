Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti
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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti
11.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:42

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 152. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 152. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Danıştay mensuplarından oluşan heyet, Yiğit başkanlığında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Yiğit'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yiğit, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Danıştay Başkanı Yiğit, deftere şunları yazdı:

"Danıştayımızın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutlarken Danıştay ve idari yargı mensupları olarak sizi saygıyla anmak üzere huzurlarınızdayız.

Bir buçuk asırdır üstlendiği görevini layıkıyla yerine getiren ve Cumhuriyetimizin köklü kurumlarından olan Danıştay, devletimizin ve milletimizin demokrasiye, adalete olan inancı ve bağlılığından güç alarak hedef gösterdiğiniz çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma azmi içerisinde çalışmalarına devam etmektedir.

Hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi ve adaletin tesisi noktasında, tarafsız ve bağımsız olarak her koşulda hakkın ve hukukun üstünlüğünü esas alarak çalışmakta kararlı olduğumuzu huzurlarınızda tekrar ifade ediyoruz. Minnet ve şükran duygularımızla sizi rahmet ve özlemle anıyoruz."

Başkan Zeki Yiğit, 7 Mayıs 2020'de Danıştay başkanlığına seçilmesi dolayısıyla da Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Bu onurlu görevi devraldığım andan itibaren kurduğunuz ve bizlere emanet olarak bıraktığınız Cumhuriyet ve onun ilkeleri doğrultusunda hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını temel alan bir anlayışla tarafsız ve bağımsız bir şekilde adaletin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın." yazdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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