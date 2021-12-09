Daniel Farke kimdir? Beşiktaş'a gelmesi iddia edilen teknik direktör Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı, hangi ülkede?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Daniel Farke kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Alman Sport1'in haberine göre; Beşiktaş, yeni teknik direktörü Daniel Farke'yi 48 saat içerisinde açıklayacak. Sözleşme uzun süreli olacak. Beşiktaş'a gelmesi iddia edilen teknik direktör Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı, hangi ülkede?

DANIEL FARKE KİMDİR?

Daniel Farke, Alman profesyonel bir futbol menajeri ve forvet olarak oynayan eski bir oyuncudur. En son Premier Lig kulübü Norwich City'nin baş antrenörüydü.

Alman teknik adam Daniel Farke, kariyerine Lippstadt takımında başladı. Ardından Borussia Dortmund II takımının başına geçen Daniel Farke, 2017 yılında Norwich ile anlaştı. İngiliz takımında 208 maça çıkan ve 4 yıl süreyle görev yapan 45 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılmıştı.

Kariyeri

Farke, kariyerine memleketi SV Steinhausen'de başladı. Kariyerinin büyük bir kısmını üç büyü yaptığı SV Lippstadt 08 ile oynadı . Farke o zamandan beri "nasıl gol atılacağını bildiğini" ancak muhtemelen "tüm Batı Avrupa'daki en yavaş forvet" olduğunu söylemekte. Tüm kariyeri boyunca Alman futbolunun alt liglerinde oynadı.

Menajerlik kariyeri

Erken yöneticilik kariyeri

Farke menajerlik kariyerine SV Lippstadt 08 ile başladı. Altı yıl boyunca sorumluydu ve Lippstadt'ı Alman futbolunun altıncı seviyesinden dördüncü sıraya taşıdı, sorumlu olduğu süre Lippstadt futbolu için en başarılı olarak kabul edildi. Altı yıl sonra , Alman kulübü Borussia Dortmund'un yedek takımı Borussia Dortmund II'nin başına geçme fırsatını kabul etmeden önce bir yıllık izin almayı planlayarak istifa etti . Dortmund'da yeni bir sözleşme imzalamayı başaramadığı için Norwich City tarafından işe alınmadan önce takımı iki sezon boyunca yönetti.

Norwich Şehri

25 Mayıs 2017'de Farke, iki yıllık bir sözleşmeyle Championship kulübü Norwich City'nin baş antrenörü olarak atandı. Norwich City için Farke ilk lig oyunu bir geç eşitleyici sonra 1-1 beraberlikle sona erdi Nélson Oliveira de Craven Cottage ve onun ilk rekabetçi oyun Carrow Road Norwich yendi gördü Swindon Town, içinde 3-2 EFL Cup . Farke Şampiyonadaki ilk sezonunu 15 maç kazanıp 15 beraberlik ve 16 mağlubiyetle lig tablosunda 14. sırada tamamladı.

Ertesi sezon Norwich Şampiyonluk unvanı kazananları olarak terfi etti. Farke, Kasım için Ayın Yöneticisi ödülünü kazandı ve Mart 2019'da üç yıllık sözleşme uzatması imzalayarak onu Haziran 2022'ye kadar kulübe bağladı. Takım , sondan bir önceki maçında Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi . 2018-19 sezonu, sezonun son maçtan sonra lig şampiyonluğunu güvence önce.

Norwich , 12 Temmuz 2020'de West Ham United'a evinde 4-0 yenildikleri maçın ardından anında küme düştü. 2020-21'de Norwich Şampiyonluğu kazandı ve 97 puanlık kulüp rekoru ile Premier Lig'e hemen geri döndü. Farke sonradan EFL Şampiyonası Sezonun Yöneticisi seçildi. 21 Temmuz 2021'de Farke kulüple dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve onu Temmuz 2025'e kadar Carrow Road'da tuttu.

Eylül 2021'de Farke, İngiltere'nin en iyi uçuş tarihinde bir kulüp veya menajer rekoru olan Norwich'ten sorumlu 15. Premier Lig maçını kaybetti.

6 Kasım 2021'de, takımının Brentford'a karşı 2-1 deplasmanda kazandıkları bir galibiyetle sezonun ilk lig galibiyetini kaydettiği gün , Farke oyundan sonra görevden alındı ??ve 15 Kasım 2021'de eski Aston Villa baş antrenörü Dean Smith ile değiştirildi.

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Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) December 9, 2021

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