Dani Alves, yeniden Barcelona'da

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 2008-2016 yılları arasında kadrosunda yer alan Brezilyalı oyuncu Dani Alves ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Xavi'yi getiren Barcelona, sürpriz bir transfer hamlesine imza attı. Katalan ekibi, 2008-2016 yılları arasında kadrosunda yer alan ve kulüp ile birçok başarıya imza atan Brezilyalı sağ bek Dani Alves ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. 38 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta takıma katılacak. Tecrübeli sağ bek, ocak ayından itibaren Barcelona formasıyla maçlara çıkabilecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet