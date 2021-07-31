TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "tarım Bağ-Kur zorunlu olmaktan çıkarılsın" talebi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarım Bağ-Kur sigortasının zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarım Bağ-Kur sigortasının zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu'nda, çiftçilere verilen desteklerden alınan verginin Danıştay kararıyla kaldırıldığını anımsattı.

Çiftçilerin zorunlu tarım Bağ-Kur sigortasından da kurtarılmasını talep eden Çelik, "ÇKS kaydı olan çiftçi, otomatik olarak zorunlu tarım Bağ-Kur sigortalı. Bu durum çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Tarım Bağ-Kur sigortasının zorunlu, primlerinin de yüksek olması nedeniyle ödeme imkanı olmayan çiftçilerimiz, çiftçilik yapmaktan vazgeçiyor. Bunun önüne geçebilmek için tarım Bağ-Kur sigortası zorunlu olmaktan çıkarılmalı ve isteğe bağlı hale getirilmeli, primleri de çiftçilerin ödeme güçleri doğrultusunda olmalı." dedi.

Sürü büyütme ve yenileme ile çoban istihdamı desteklerinin yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaya başlanıldığını belirten Çelik, "Çiftçilerimizin zor durumda olduğunu gören Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin bu desteklerin hemen ödenmesini sağlaması tüm yetiştiricilerimizi memnun etmiştir. Biz de bu projede büyük katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye 270 bin yetiştiricimiz adına teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Çelik, orman yangınlarından ve sel felaketinden zarar gören çiftçilerin yaralarının sarılması konusunda göreve hazır olduklarını da aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin birçok ilinde çıkan orman yangınlarıyla sel felaketi yüreğimizi dağlamıştır. Sel ve yangınlarda yetiştiricilerimizin küçükbaş hayvanları telef olmuştur. Onların hayvanları zarar görürken biz burada seyirci kalamayız. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'den gelecek talimat doğrultusunda her türlü göreve hazırız. Sayın Bakanımızın talimatlarını emir kabul ederek, bu yaraya merhem olmak amacıyla Bakanlığımızca yapılacak olan çalışmada Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimizle görev almaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı için mevcut başkan Şuayip Demirkol ile Ali Demir'in yarıştığı seçimlere geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav