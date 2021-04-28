Damatlardan kaynanalara 'bitli helva' hediyesi geleneği sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Damatlardan kaynanalara 'bitli helva' hediyesi geleneği sürüyor

İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Haberler | Yerel

Damatlardan kaynanalara 'bitli helva' hediyesi geleneği sürüyor Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıllardır süre gelen damatlar tarafından 'bitli helva' olarak nitelendirilen tatlı kaynanalara hediye edilme geleneği sürüyor.

Damatlardan kaynanalara 'bitli helva' hediyesi geleneği sürüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıllardır süre gelen damatlar tarafından 'bitli helva' olarak nitelendirilen tatlı kaynanalara hediye edilme geleneği sürüyor.

Halk arasında bitli helva diye anılan susamlı helvalardan oluşan hediyelik paketler, damatlar tarafından kayınvalidelere armağan ediliyor. Tavşanlı'da aynı geleneği damat adayları ve damatlar, pandemiye rağmen siparişlerle kayınvalidelerine susamlı helva gönderiyor. Susamlı helva geleneği için Ramazan ayının 10'undan sonra hazırlıklar başlıyor. Zücaciyecilerden özenle seçilen işlemeli tepsiler alınarak, kuruyemişçilerin ve tatlıcıların yolu tutuluyor. Aldığı kadar susamlı helvanın yanı sıra çikolata ve kuruyemişle süsleniyor. Sonra Ramazan ayının ortalarında bu anlamlı hediye, kayınvalidelere önceki yıllar gibi gidilmese de siparişle gönderiliyor. Susamlı helva geleneğinin halen sürdürüldüğünü kaydeden Tavşanlılı kuruyemişçiler, tepsi ve sepetlerin sadesinin yanı sıra geçen yıllarda olduğu gibi güllü ve susamlı gibi değişik tatlarla helvalarla, kuruyemiş ve farklı isteklere göre hazırlandığını kaydettiler.

Susamlı helva satışı yapan Ahsen Nur, "Bitli helva dediğimiz, asırlardır Tavşanlımızda, asırlardır memleketimizde bir adet haline gelmiştir. Damat veya damat adayları Ramazan ayının 15'inde kayınvalidelerine hediye olarak bitli helva dediğimiz susamlı helvaları hazırlatıp gönderiliyor. Bizler de getirilen özel tepsilere bu helvaları çeşitli kuruyemişlerle hazırlayıp müşterilerimize veriyoruz" diyerek adetlerin yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Kuruyemişçilerden Recep Kahraman Ramazan ayının ortalarında, geleneklere göre kayınvalidelere bitli helva denilen susamlı helvaları hazırlamaya başladıklarını belirtirken, " Senelerdir kayınvalidelere Ramazan ayının 15'inde hediye babında veya ikram olarak gönderilen susamlı helvalardır. Ramazan ayının ortalarında gönderilen bu tepsi üzerinde hazırlanan susamlı helvalarda, çerezi olsun, çikolatası olsun ne tür yiyecekler ikram edilmek isteniyorsa susamlı helva tepsisinde onlar ikram ediliyor." dedi.

Damatlardan kaynanalara 'bitli helva' hediyesi geleneği sürüyor
Damatlardan kaynanalara 'bitli helva' hediyesi geleneği sürüyor
Damatlardan kaynanalara 'bitli helva' hediyesi geleneği sürüyor
Damatlardan kaynanalara 'bitli helva' hediyesi geleneği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN

Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Ömer Ali Rıza Kayaalp Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Damatlardan kaynanalara 'bitli helva' hediyesi geleneği sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:09:05. #1.15#

title