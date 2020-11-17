"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor

Kahramanmaraş'ın Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ve halk arasında "sarı altın" olarak nitelendirilen ayva ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İran, Irak'ın aralarında yer aldığı 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından Şahinkaya ayvası, özellikle aroması ve sulu olması nedeniyle yurt dışından ilgi görüyor. Binbir emekle çiftçiler tarafından toplanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak büyük bölümü yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

PAZAR KONUSUNDA SIKINTI YAŞAMIYORLAR

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AA muhabirine, Şahinkaya ayvasının lezzeti ve sulu olmasıyla diğer ayvalardan daha ön plana çıktığını söyledi. Yaklaşık 2 bin dönümlük arazide üretilen ayvalardan dönüm başına 10 ton hasat yapıldığını dile getiren Çetinkaya, "Şahinkaya ayvasında rekolte ve fiyat çok iyi. Ürün üreticisinin yüzünü güldürüyor. Şahinkaya ayvası pazar konusunda hiç bir sıkıntı yaşamıyor. Son derece kaliteli olan ayvamızı tedarikçi firmalar dalından satın alıyor. ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İran, Irak gibi 10 ülkeye ihraç ediliyor." diye konuştu.

Şahinkaya Mahalle Muhtarı Hasan Şişman da ayvanın yıllık üretimini ikiye katlayan bir ürün olduğunu, yetiştirdikleri ayvanın yurt dışından oldukça ilgi gördüğünü ifade etti.

YAĞMUR DÜŞÜNCE RENGİNİ ALDI

"Üretimimiz olduğu gibi dış piyasaya gidiyor" diyen Şişman, yeni bahçe kuranlar olduğunu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bölgede sık sık denetleme yaparak ilaçlama, budama konularında kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

Hasattan çiftçinin memnun olduğunu belirten Şişman, "Yağmur düşünce ayvalarımız rengini aldı. Hasadımıza da başladık. Sıkıntımız tek yağmurdu onu da Rabbim verdi çok şükür." dedi.

"2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR"

İlçede 15 yıldır ayva üreticiliği yapan Taylan Kurtoğlu ise yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan ayvalarının depo ömrünün uzun, bu yılki veriminin de çok güzel olduğunu dile getirdi. Kurtoğlu, "Pazar sıkıntımız yok. Bu sene gelen tüccar memnun kaldığı için seneye de geliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün