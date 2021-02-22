Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu
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Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu

22.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:35

Samsun'da etkili olan kar yağışının ardından çıkan fırtına denizdeki salyangozları kıyıya attı. Ev bütçesine katkı sağlamak için salyangoz toplayıp satan kadınlar aileleri ile birlikte kıyıya koştu. Bir kadın yaptığı açıklamada, "Allah bize bir ekmek kapısı açtı. Hava bozdukça denizde fırtına olmasını bekliyoruz" dedi.

Dondurucu soğuklar Samsun'da 1 hafta boyunca etkili oldu. Kar ve fırtına şeklinde etkili olan soğuk havadan dolayı Karadeniz de kabardı. Dev dalgalar oluşan Karadeniz, salyangoz toplayarak ev bütçesine katkı sağlayan kadınların yüzünü güldürdü.

5 YIL SONRA İLK KEZ KARAYA VURDU

19 Mayıs ilçesinde yaşayan ev hanımları denizin kabardığını görünce çocuklarını da alarak sahile koştu. Kadınlar, eş ve çocuklarıyla beraber hem denizdeki hem de kıyıdaki salyangozları topladı. Çuval çuval salyangoz toplayan kadınlar, kilosunu 3 - 3,5 TL'den sattı. Kadınlar, salyangozların 5 yıl sonra ilk kez karaya vurduğunu söyledi.

Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu

"2 GÜN BOYUNCA SU İÇİNDE SALYANGOZ TOPLADIK"

5 yıldır kıyıya salyangoz vurmadığını dile getiren Fatma Öztürk, "5 yıl önce burada deniz bu kadar kabarmıştı. Uzun yılların ardından salyangozlar fırtına sonucunda kıyıya vurdu. Ev hanımları da bunu fırsat bilerek salyangozları toplamaya çıktılar. Böylece kendilerine de bir harçlık çıkartıyorlar. Bu harçlığı da okul masrafı ve giderler için kullanıyorlar. 14 senedir balıkçılık yapıyorum. Deniz fırtınanın gücüne göre kıyaya salyangoz atar. Bu sefer de kuvvetli fırtına olduğu için salyangozlar kıyıya vurdu. Topladığımız salyangozları Yakakent'te fabrikaya veriyoruz. Oradan da yurt dışına ihraç oluyor. Yabancı vatandaşlar, salyangozu yiyorlar. 2 gün boyunca su içinde salyangoz topladık. Bugün ise kıyıya vuran salyangozları topluyoruz" dedi.

Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu

"HAVA BOZDUKÇA DENİZDE FIRTINA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Salyangozu satarak ek gelir elde ettiklerini ifade eden Sündüz Çelik ise, "Soğuk da olsa ekmek parası için çalışıyoruz. Yağmur kar demeden çalışmaya devam ediyoruz. Allah bize bir ekmek kapısı açtı. Hava bozdukça denizde fırtına olmasını bekliyoruz. Fırtına olunca deniz karaya salyangoz atıyor. Fırtına sonrası bazen 50-100 kadın sahilde salyangoz topluyor. Çocuk okutanlarımız var. Herkes ekmek parasının derdinde. Topladığımız salyangozun kilosundan 3 ya da 3,5 TL kazanıyoruz. Topladığımız salyangoza göre 500 TL ya da bin TL kazanabiliyoruz. Denizde fırtına olunca sabah 03.00-04.00 gibi sahile geliyoruz. Ekmeğimizin denizden çıkartıyoruz" diye konuştu.

Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu
Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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