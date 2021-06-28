Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu
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Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu

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EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi bir mücadeleye sahne olan maçta İspanya, Hırvatistan'ı 5-3 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır gösterdiği kusursuz performansla tarihi maçın en önemli aktörlerinden biri oldu. A Milli Takım'ın elenerek erken veda ettiği EURO 2020'de Çakır, Türkiye'yi başarıyla temsil ederken, final maçını yönetecek hakem adayları arasında da iddialı bir konumda yer alıyor. Öte yandan Avrupa Şampiyonaları'nda 9. kez görev alan Cüneyt Çakır, bunu başaran ilk hakem oldu.

EURO 2020'de 8 gollü tarihi İspanya, Hırvatistan maçını yöneten hakemimiz Cüneyt Çakır performansıyla göz doldurdu. Kıran kırana geçen mücadelede verdiği yerinde kararlarla oyunun ritmini bozmayan Çakır, bu performansıyla finali yönetmek için en iddialı adaylardan biri oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Cüneyt Çakır bu yönetimi ile sosyal medyada da gündem oldu. Türk futbolseverler bir kez daha Süper Lig'de bu performansı gösteremeyen hakemimizin uluslararası arenada bambaşka bir kişiliğe büründüğünü dile getirdi.

Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu
Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu
Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu
Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu

TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ve ekibi, Avrupa Şampiyonası tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı. Euro 2020 Son 16 Turu aşamasında Hırvatistan ile İspanya arasında oynanan maçta da görev alan Cüneyt Çakır, böylece turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu. Çakır, Avrupa Şampiyonaları tarihinde 9. kez görev aldı ve böylece 8 maç ile Anders Frisk'i geride bıraktı.

Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu
EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi
EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi
Haber Yorumları (1)
FAKIR VATANDAS: Cüneyt beyi avrupa da yücelten oyunun ve oyuncuların kalitesidir. Bizim çocukların oyununda da kalite olsaydı en azından çeyrek veya yarı final oynarlardı.Bilmem anlatabildimmi.
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Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu - Haberler Spor
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