Cüneyt Çakır'ın İtalyanlar ile başı belada! Şikayete gidiyorlar
Milan ile Atletico Madrid arasındaki maçı yöneten Cüneyt Çakır'a İtalya'da gösterilen tepkiler çığ gibi. Milan, Kessie'ye çıkan kırmızı kart ve son saniyede çalınan penaltıyla adeta çıldırdı. Milan yönetimi, Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile Aletico Madrid arasındaki maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın kararları, İtalya'da gündem oldu. İtalyan spor insanları ve spor gazeteleri Çakır'ı yerden yere vuruyor. Manşetlerde hakemimiz var.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE UYGUN BİRİ DEĞİL"
Dünyaca ünlü teknik adam Fabio Capello, "Hakem maçı mahvetti. Cüneyt Çakır daha önce Şampiyonlar Ligi finalini de yönetti. Ama buraya uygun biri olduğunu düşünmüyorum" diye konuşmuştu.
ŞİKAYETE GİDİYORLAR
Milan yönetimi, tepkiler üzerine Uefa'ya şikayete gitmeye hazırlanıyor. UEFA'nın Çakır hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
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